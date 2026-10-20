Asaltan la casa del jugador del Celta Ilaix Moriba en Nigrán y se llevan un valioso botín en joyas y dinero en efectivo

Moriba, de 23 años, fichó por el Celta en agosto del 2024 Xoán Carlos Gil

Los ladrones han llegado a la casa del futbolista del Celta Ilaix Moriba. Según ha podido saber La Voz, la vivienda en la que reside el centrocampista, en el municipio de Nigrán, fue asaltada a medianoche este martes. Los autores se llevaron joyas y dinero en efectivo, un botín que, de acuerdo con la información recabada, sería de considerable valor, aunque no ha trascendido ninguna estimación económica. Al parecer, en el momento del robo no había nadie en la residencia. Cómo consiguieron entrar los autores del robo con allanamiento es una de las incógnitas que trata de despejar la Guardia Civil.

El asalto se produjo en una zona residencial, en un entorno de vegetación que también da acceso a una pequeña cala escondida entre las laderas. Durante la mañana de este martes, especialistas del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil estuvieron trabajando en el lugar. Los investigadores buscan indicios que permitan reconstruir lo ocurrido y averiguar quién está detrás del robo. Según ha podido saber este periódico, hay cámaras de seguridad cuyas imágenes podrían resultar útiles para las pesquisas, aunque se desconoce si han permitido obtener alguna pista. La Guardia Civil se ha limitado a confirmar la investigación de un robo en una vivienda. Tampoco ha trascendido si los ladrones forzaron alguna entrada, cuántos participaron en el asalto o cuánto tiempo permanecieron en el interior.

Lo sucedido en la residencia de Moriba llega después de varias semanas de robos en viviendas de Nigrán. Desde el 27 de septiembre se han registrado otros cuatro casos que también investiga la Guardia Civil. Al menos dos ocurrieron en Priegue, una parroquia donde los asaltos han provocado especial preocupación. Con el de Moriba, ya son cinco las viviendas afectadas en Nigrán en poco más de tres semanas.

En los robos anteriores, los autores entraron aprovechando que las casas estaban vacías. Forzaban ventanas para acceder al interior y buscaban principalmente dinero y joyas. La aparente ausencia de moradores en la residencia del futbolista es una circunstancia que coincide con aquellos episodios, pero no permite establecer que todos sean obra de las mismas personas. Por ahora no se ha confirmado ninguna relación entre los cinco asaltos.

En Priegue, además, los ladrones llegaron a entrar en la iglesia parroquial de San Mamed. El robo, del que se informó el 9 de octubre, se cometió alrededor de la una de la tarde, con el templo abierto. No hubo daños materiales ni fue necesario forzar los accesos. Desaparecieron varios cálices, copones, patenas y una jarra de plata. También se llevaron el recipiente que guardaba las formas consagradas en el sagrario.

La sustracción de estas últimas provocó la reacción de la Diócesis de Tui-Vigo. Su obispo, Antonio Valín, lamentó la profanación del Santísimo Sacramento y anunció una eucaristía de reparación y desagravio. No se ha establecido relación alguna entre aquel robo y los cometidos en viviendas particulares, aunque todos se han producido en un intervalo de pocas semanas.

El último de estos episodios ha tenido como escenario la residencia del jugador del Celta, de 23 años e hispano-guineano, que llegó a Vigo en agosto del 2024. La Policía Judicial continúa con las pesquisas sobre el asalto mientras permanecen abiertas las investigaciones de los otros cuatro robos en domicilios de Nigrán. La identificación de los autores, la forma en la que entraron en la casa de Moriba y el valor exacto del botín siguen sin conocerse.