Los pasajeros del bus del Lérez viajaban hacia una cena de Nochebuena a la que nunca llegaron

Eneas Valverde, Mercedes Castro y Jaime Val, víctimas del accidente del autobús que cayó al Lérez en Cerdedo-Cotobade

Sus puntos de origen eran distintos y sus lugares de destino también, pero los pasajeros del bus que acabó en el río Lérez a última hora de la tarde del sábado en Cerdedo-Cotobade tenían algo en común: todos viajaban para reunirse con familiares para la cena de Nochebuena. Seis de ellos no pudieron llegar.

Eneas Valverde, 21 años

La víctima más joven de la tragedia es un joven de la comarca de O Val Miñor. Eneas Valverde Ruibal, de 21 años, tenía que haber llegado a tiempo para cenar con su familia en Nigrán. Estudiante en Lugo con una amplia carrera deportiva a sus espaldas pese a su juventud y un prometedor futuro como púgil, regresaba para disfrutar de unas merecidas vacaciones. El menor de cuatro hermanos es miembro de una familia muy conocida y querida en la comarca vinculada al mundo de la relojería. Sus abuelos regentaban la joyería y relojería Ruibal, en la calle Alférez Barreiro de Baiona, negocio que continuaron sus hijos.

Eneas Valverde Ruibal, el vecino de Nigrán que falleció en el accidente de autobús ocurrido en Nochebuena en Cerdedo-Cotobade

La madre de Eneas está al frente del negocio que sigue abierto en la calle Rosalía de Castro de Nigrán. Eneas residía en Lugo por estudios, pero acudía siempre que podía al municipio miñorano. Una de sus grandes aficiones era el boxeo. Era alumno del club Rebouras Team Vigo y llegó a ser medallista nacional en la categoría Joven. Toda su familia pasó ayer el día a pie de río para seguir las labores de búsqueda hasta que la peor de las noticias se confirmó pasadas las cuatro de la tarde. El alcalde de Nigrán, Juan González, se desplazó también al lugar del accidente para transmitir a los familiares el apoyo de todos los vecinos del municipio. El regidor confirmó que el Concello decretará tres días de luto por la muerte de Eneas Valverde Ruibal y que las banderas de la Casa Consistorial ondearán a media asta.

Mercedes Castro Blanco, la vecina de Agolada que falleció en el accidente de autobús en Cerdedo-Cotobade ocurrido en Nochebuena

MERCEDES CASTRO, 58 AÑOS

Mercedes Castro Blanco, de 58 años y vecina de la parroquia de Carmoega (Agolada), es una de las personas fallecidas en el accidente. La mujer había decidido ir hasta Lalín a coger el autocar. Allí dejó su vehículo y se subió al bus para acudir a Pontevedra a pasar la Nochebuena en familia. En la capital pontevedresa reside su hija Iria, junto con sus dos únicos nietos, de corta edad, André y Roi. Al no tener noticias de ella e informarse del suceso acudían hasta allí su otro hijo, Darío, y su exmarido, concejal del PP en el Concello de Agolada, Rafael Méndez. A las dos de la mañana del domingo les confirmaron que Mercedes era una de las personas rescatadas sin vida del interior del vehículo.

«Como non chegaba a Pontevedra e ao coñecer o que pasara co autobús marchamos para alá. Non sei o que puido pasar porque alí é unha recta», apuntaba afectado Rafael Méndez. La mujer fallecida estaba jubilada después de haberse dedicado a la ganadería familiar y vivía junto a su hijo en su casa de Carmoega. Esta familia ya se había visto envuelta por la tragedia, ya que la madre de Mercedes Castro, de 96 años de edad, falleció el pasado verano tras precipitarse por una ventana de la vivienda.

En el tanatorio de Agolada se vela el cadáver de Mercedes Castro Blanco. El funeral y el entierro tendrán lugar hoy, lunes, con salida del velatorio a partir de las 16.00 horas hasta la iglesia parroquial de San Pedro de Carmoega.

La trágica vida y muerte de Cruz Castro Eiras y su hijo Jaime Val, dos de las víctimas en el accidente del Lérez La Voz

Guadalupe díaz, 44 años

Guadalupe Díaz González, una profesora de 44 años natural de Lugo y residente en Lalín, falleció también como consecuencia del accidente. Este curso estaba impartiendo clases de Lengua Castellana en el instituto Número 1 de O Carballiño a alumnos de ESO. Madre de dos niños, los pequeños están estos días con su padre y sus abuelos paternos en la parroquia de Piloño, en Vila de Cruces. Guadalupe Díaz podría haber cogido el autobús para desplazarse a Pontevedra. En la ciudad pontevedresa y su entorno reside su familia. Guada, como era conocida, dio clases también con anterioridad en el instituto Laxeiro y en el Ramón María Aller, ambos de Lalín. Sus compañeros y amigos están conmocionados con la noticia.

Edith Luz Lulla

Natural de Perú y vecina de Soutomaior

En el siniestro perdió la vida también una mujer de nacionalidad peruana que, según varios testigos, había subido al autobús en Folgoso, en el mismo municipio en el que se produjo el accidente. Según fuentes vecinales, trabajaba como cuidadora y había estado empleada en el concello vecino de Forcarei.

Martina Miser Martina Miser ADRIÁN BAÚLDE Martina Miser Martina Miser ADRIÁN BAÚLDE ADRIÁN BAÚLDE Martina Miser Martina Miser Martina Miser ADRIÁN BAÚLDE ADRIÁN BAÚLDE ADRIÁN BAÚLDE ADRIÁN BAÚLDE ADRIÁN BAÚLDE ADRIÁN BAÚLDE ADRIÁN BAÚLDE ADRIÁN BAÚLDE Martina Miser Las imágenes del rescate en Cerdedo-Cotobade Adrián Baúlde

La mujer que sobrevivió cumplía ayer 49 años

Dos personas fueron rescatadas con vida tras la caída del bus. Una de ellas fue el conductor, que ayer se recuperaba en el hospital de sus heridas. La segunda fue una de las pasajeras, Rosario González Rocha, que precisamente ayer, día de Navidad, cumplía 49 años. Fue ella quien desde el interior del vehículo llamó a los servicios de emergencias para pedir auxilio.

Al parecer, dos de los pasajeros del bus subieron en Monterroso tras visitar a familiares en la prisión. Desde el centro penitenciario dijeron ayer desconocer si alguno había bajado antes del accidente o si alguna de las víctimas había estado en el penal, informa André S. Zapata.

Con información de Javier Benito, Rocío Ramos, Nieves D. Amil, Alejandro Martínez y A. López Penide.