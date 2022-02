Un coleccionista de arte e inversor inmobiliario que atesora obras de Picasso, Dalí y otros grandes artistas

Las dos piezas de Edgar Degas que denuncia que le han robado eran sus favoritas, pero no las únicas de su colección. Afirma que lleva décadas cultivando su pasión por el coleccionismo de obras maestras. Experto en inversiones inmobiliarias, el elevado coste de las piezas no parece representar ningún problema. «Colecciono arte desde 1990. En aquella época, veía que me gustaba un cuadro y lo compraba», afirma. Asegura tener en su poder obras de Picasso, Dalí, Gregorio Ferro, Luca Giordano o de Antonio de Puga, entre otros. «En contadas ocasiones cedo alguna obra para alguna exposición», afirma. Por ejemplo, afirma haber prestado el busto de Sorolla creado por Mariano Benlliure para una muestra. Una réplica en bronce del mismo se encuentra en la Hispanic Society of America. «Yo tengo el original», dice.

Los dos cuadros de Degas eran los que más apreciaba. Prefiere no dar detalles sobre la familia a la que se los compró hace ya tres décadas. Tras mudarse de domicilio, se los llevó con él. Estaban colgados en una de las paredes de su habitación en la casa de Monteferro. El hombre se había ido unos días de viaje al extranjero. El robo se habría producido durante la primera quincena de este mes. Afirma que, al regresar, observó que su cama estaba deshecha y que habían desaparecido los dos cuadros con los maletines en los que guardaba las escrituras y certificados de autenticidad. Inmediatamente puso una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Baiona. Fuentes del instituto armado indican que los robos en viviendas se han incrementado en la comarca de O Val Miñor. Sospechan que hay un grupo itinerante que llega a la zona, comete varios robos en muy poco tiempo y después desaparece. En este caso, parece que los amigos de lo ajeno ya sabían lo que buscaban cuando se metieron en la vivienda de Monteferro en la que sustrajeron los cuadros.