Nigrán y la Casa de Arriba se refugian en el jazz

La Voz de Galicia Jorge Lamas

vigo 30/04/2020 11:35 h

El Concello de Nigrán se suma hoy a la celebración del Día Internacional del Jazz con el estreno en redes a las 19.45 horas del vídeo-resumen de la celebración del Nigranjazz 2019, celebrado los días 26 y 27 de julio en el estuario de A Foz. Se podrá seguir a través del canal @Nigranjazz, en Facebook, Instagram y Youtube. Este día sirve para concienciar al público en general sobre las virtudes del música jazz como herramienta educativa y como motor para la paz, la unidad, el diálogo y el refuerzo de la cooperación entre pueblos.

El Concello de Nigrán trabaja para ofrecer una nueva edición el 24 y 25 de julio en el estuario de A Foz (A Ramallosa) adaptada a las circunstancias que en ese momento obligue la ley y, en este sentido, recuerda que permanece abierto hasta el 12 de mayo el plazo para participar en el concurso de carteles ‘Quin Alborés’, dotado con 500 euros, y que representará la imagen de la edición 2020 (bases en la web).

«Obviamente 2020 será unha edición diferente marcada polas circunstancias sanitarias, pero non por elo queremos deixar de celebrar o festival, é unha das nosas señas de identidade. Traballamos para mantelo adaptado ao que nese intre obrigue a lei; as datas en principio se manteñen, pero somos flexibles en todo», destaca el alcalde de Nigrán, Juan González. «Do que non cabe dúbida é de que será o momento de apostar máis que nunca polos músicos galegos, sempre o facemos, pero nesta ocasión será aínda máis notorio. Non podemos obviar que esta crise afecta en sobremaneira a este sector cultural, e debemos ser os primeiros en apoialos non cancelando e ofrecendo o noso espazo para eles».

Por su parte, la Casa de Arriba, único establecimiento en Vigo con una programación continua de jazz desde hace varios años, se suma a la celebración con su propio programa en la Red. La Jam de La Casa de Arriba emitirá en las redes socias (Facebook, Youtube e Instagram) un pequeño video, en el que por «cuestións técnicas non están todos os que son, pero que reflexa de forma somera o que ao longo destes últimos 7 anos e tras máis de 320 propostas promoveu a xerencia de La Casa de Arriba cada martes». Marcos Costas, gerente del establecimiento, explica quieren tener este gesto de agradecimiento y ánimo con los músicos que han pasado por La Casa de Arriba y con su públicos. «A idea de La Jam de la Casa de Arriba è de ir publicando ao longo dos sucesivos martes, material de video, audio e fotos ata que podamos reencontrarnos», explica el gerente.