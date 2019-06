Unos peldaños extraíbles hubieran evitado el ahogamiento de la niña de Nigrán

0

La Voz de Galicia JORGE CASANOVA

REDACCIÓN / LA VOZ 18/06/2019 19:57 h

El trágico accidente de Nigrán fue una fatalidad, aunque si los protagonistas se hubieran encontrado en territorio francés es posible que no hubiera ocurrido. En España no hay ninguna legislación que establezca normas de seguridad para las piscinas privadas y lo normal es que los clientes no las incluyan cuando contratan la construcción o la instalación de una.Sin embargo, en Francia sí existe una normativa que obliga a mejorar las medidas de seguridad en una piscina, aunque sea de ámbito privado. En el caso de la piscina elevada en la que murió la niña de Nigrán, los peldaños de las escaleras de acceso al vaso deberían haber sido desmontables y, al no estar siendo usada, su propietario debería haberlos retirado de modo que el acceso para un niño pequeño habría sido ya imposible.

«Algunos modelos ya los traen de fábrica», explica el responsable de una empresa instaladora de piscinas: «No todos, pero cada vez vienen más». En otra firma, Piscinas Norte, de Narón, apuntan que varios modelos incluyen no solo los peldaños desmontables sino una configuración especial de los pilares que sujetan la estructura para que los niños no puedan trepar hasta el vaso. «Lo de los peldaños es muy eficaz ?expone el responsable de esta empresa de Narón?, siempre que el dueño lo aplique».

La ley francesa obliga a tener al menos uno entre diversos sistemas de seguridad en piscinas: una alarma homologada que detecte el movimiento del agua, una alarma perimetral que detecte movimientos alrededor del vaso, una lona que soporte el peso de al menos una persona adulta y que cubra la piscina o una valla que rodee la instalación e impida el acceso de niños cuando no hay un adulto para vigilar. «Es muy poco habitual que el cliente pida medidas de seguridad cuando compra una piscina ?explica la encargada de una firma instaladora?. Otra cosa es cuando tienen niños, entonces sí que piden medidas para evitar el acceso». Según los instaladores consultados, las vallas y las cubiertas de aluminio con candado son las más demandadas: «Las lonas también, aunque sobre todo para el invierno, porque instalarla todos los días es más engorroso». Las alarmas tienen menos demanda.

La mejora de una piscina con medidas de seguridad encarece la instalación: «Normalmente, quien se instala una piscina es porque tiene un cierto nivel adquisitivo ?razona el encargado de una empresa distribuidora?. Y creo que si inviertes 15 o 20.000 euros, tiene lógica que inviertas 3.000 más para garantizar la seguridad, porque la vida no tiene precio». Las desmontables son mucho más económicas, aunque medidas como los peldaños desmontables son baratas y eficaces.

Los expertos señalan sin embargo que no existe la seguridad absoluta y que ante la presencia de niños pequeños, toda la atención es poca ya que un despiste de pocos minutos puede resultar gravísimo. Lo más eficaz es que los niños usen la piscina en presencia de adultos que puedan vigilarlos de forma permanente. En cualquier caso, la normativa vigente en España no evita accidentes como el de Nigrán, una auténtica fatalidad, pero la ley francesa, en vigor desde 2006, hubiera hecho más difícil que sucediera.