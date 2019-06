«Non hai culpables, só a traxedia, unha nena morta», dice el alcalde de Nigrán

0

NIGRÁN 18/06/2019 18:44 h

El municipio de Nigrán, envuelto en jornadas de luto oficial y banderas a media asta despedirá mañana a la pequeña que falleció el lunes por la tarde al ahogarse en una piscina. La parroquia de Camos, donde residía la menor con su familia amaneció hoy consternada y la familia, a través del Concello, pedía a los medios que respetasen «su derecho a vivir estos momentos de dolor en la máxima intimidad y privacidad». El alcalde, Juan González, visiblemente afectado y, tras visitar por segundo día a la familia, apelaba también al respeto a su dolor.

«É un día especialmente triste en Nigrán. Os familiares aínda están tan asustados co que pasou que, lóxicamente son conscientes pero lles queda por diante un camiño moi longo de días de tristeza», trasladaba el regidor del municipio a través de Radio Voz. Nadie se atreve hablar de lo que pasó más allá de que ha fallecido la niña de una familia. «Oficialmente non se sabe nada do que pasou pero aparentemente foi que a nena saiu da casa, mirou unha piscina prefabricada dos veciños na que ademáis había enriba uns xoguetes e pensamos que ó mellor os mirou e subiu unha escalera pequena de catro ou cinco pasos, pequena e caiu á auga», indica. «Iso é o que parece, unha circunstancia que é posible, difícil porque a veces os veciños, que coñecían perfectaemente a nena, deixan a porta medio aberta cando saen ou entran porque ninguén ía imaxinar que poidera sair e ir alí. Os pais tamén din que estaban alí, pero foi un despiste, un instante» relató el regidor.

Juan González recordó que la tragedia ha sobrevenido en un barrio de un núcleo rural donde todos se conocen. «Non falamos dunha cidade senón dun barrio no que hai unha casa pegada a outra no que, como en todos os barrios relacionámonos os veciños todos. E a nena pois, simplemente, cruzou, a porta estaba un pouquiño aberta, colouse, subiu os peldaños e caiu á auga», señala. Fueron minutos. «A prima foi a que a sacou da piscina, logo viñeron veciños a reanimala pero xa foi imposible, nin para os servicios médicos a Guardia Civil a Policía Local... pero xa foi imposible recuperala», relata el alcalde.

En el colegio

También en el colegio de A Cruz, donde estaba escolarizada la pequeña, han sufrido el devastador impacto de esta pérdida inexplicable. «O profesorado está cunha tremenda conmoción, os nenos pequenos sabemos que teñen unha capacidad especial para diluir os problemas e a gravidade das cousas, pero tamén se nota que o ambiente é de tristeza», trasladó tras acudir al centro educativo con la concejala de Educación. Juan González insiste en el respeto a la familia. «Cos que temos que estar agora é coa familia, que é a que realmente está pasando a crise máis grave e creo que os demáis temos que estar fortes para estar ó seu lado e decirlles que estamos con eles para o que sexa necesario e que é o que xa se lle está transmitindo e non dende o Concello senón dende toda a cidadanía que, nun día como hoxe e nos que virán, somos todos a súa familia», resaltó el regidor. «É algo que pasou tristemente pero aquí non hai nadie que sexa culpable de nada. Só que ás veces pasan estas cousas e neste caso uníronse todo un cúmulo de circunstancias negativas que desembocaron nesta traxedia», concluyó el regidor nigranés.

Esas muestras de solidaridad y de apoyo incondicional de sus vecinos se trasladaban ayer a través de las redes sociales, que se convirtieron en lugar de encuentro para poder verter y poner en común el impacto de la inesperada e inexplicable pérdida.

La familia despedirá el miércoles a la pequeña ya que su entierro está programado para esta tarde. La comitiva fúnebre partirá a las cinco del tanatorio del Miñor para dirigirse a la parroquia de Camos, donde se celebrará el funeral por la pequeña Noa. La conmoción es patente dentro y fuera del barrio porque no hay explicación posible a la tragedia.

La piscina, de las que se montan en muchísimas parcelas de viviendas unifamiliares, estaba a escasos diez metros de donde la menor disfrutaba de la tarde del lunes. Era la casa de los vecinos pero, como indicó el alcalde, se trata de un núcleo en el que todos se conocen y las viviendas están muy próximas. La pequeña cruzó un pequeño camino de asfalto y, pese a la inmediata reacción de familiares y medios, nada se pudo hacer por salvar la vida de la pequeña.