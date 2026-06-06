Cortada cuatro kilómetros la AP-9 en Mos por el vuelco de un camión cisterna con 32.000 litros de gasoil: «Hay un derrame muy grande»

Oscar Vázquez

La autopista AP-9 a la altura del punto kilómetro 164, en el término municipal de Mos y en sentido Tui, se encuentra cortada desde las nueve y media de la mañana por el vuelco de un camión cisterna de matrícula portuguesa que transportaba 32.000 litros de gasoil, y de los que se han vertido 7.000 a la calzada. Están cortados más de cuatro kilómetros de este tramo de la autopista, desde el 160 al 164 y posteriores. A la escena del accidente se desplazó la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, para supervisar las tareas de trasvase de combustible y la limpieza de la calzada.

Bomberos que actúan desde la mañana en este accidente contuvieron un incendio que se produjo en la cisterna: «Conseguimos apagarlo antes de que hubiese una explosión». Sin embargo, la chapa de la cisterna sufrió pequeñas rajas por las que se filtró combustible a la carretera: «Tenemos que contener este derrame porque es muy grande». Para vaciar el contenido del camión, los bomberos han trasladado al mediodía varios camiones cisterna desde el parque de O Porriño hasta la escena del accidente para trasvasar todo el combustible y evitar más fugas. A las doce y media estaban movilizando todos los medios posibles para hacer la operación de trasvase. Finalmente, la Guardia Civil informó de que, tras el vertido de los 7.000 litros, el resto ha sido trasvasado a otro camión de la misma empresa afectada.

La Guardia Civil de Tráfico, de momento, ha comunicado que informará de posibles novedades y de la apertura de la vía cuando llegado el momento. Por seguridad, no es posible el acceso a la zona hasta que termine la limpieza de la vía.

A la escena del accidente se desplazaron dos camiones de bomberos para la limpieza de la calzada. El camionero accidentado resultó ileso.

Oscar Vázquez

La Xunta de Galicia activó el Plan de Emergencia Transgal tras la salida de vía del camión de transporte de mercancías peligrosas, que sitúa en el kilómetro 165 de la AP-9. Según el 112, tras el vuelco se produjeron varias fugas e incluso se declaró un incendio, que fue sofocado por los servicios de emergencia.

Esto obligó a la Xunta a activar el Plan de Emergencias por accidente con transporte de mercancías peligrosas implicado (Transgal). Al amparo de este plan, se coordinaron las distintas intervenciones de los recursos de emergencia, que estudian la forma de retirar el vehículo y la carga con la menor repercusión posible para el entorno y el vecindario.

En cuanto a los medios y recursos movilizados, se encuentran trabajando en el lugar los Bomberos do Baixo Miño y los de Vigo, además del GES de Mos y de la Guardia Civil de Tráfico.

Asimismo, el 112 recomienda a la población evitar aproximarse a la zona y seguir las indicaciones de las autoridades.

Oscar Vázquez

Actuación del Concello de Mos

El Concello de Mos informa de que el accidente se produjo a las 9.38 horas en el viaducto de Roublín, situado en la parroquia de As Pereiras. El siniestro llevó a la inmediata activación de los protocolos de emergencia previstos para este tipo de incidencias. La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, movilizó efectivos de la Policía Local, servicios de emergencia, y Guardia Civil así como los recursos municipales necesarios para coordinar la respuesta ante el accidente y minimizar los efectos del vertido de gasóleo.

Con el objetivo de evitar la propagación del combustible, la empresa Couceiro instaló sistemas de recogida en los puntos de drenaje del viaducto. Paralelamente, se ejecutaron actuaciones de contención en el terreno mediante maquinaria especializada, habilitando zonas de recogida para retirar con rapidez el material contaminado. Asimismo, agentes del Seprona y responsables ambientales coordinaron la intervención de la empresa pública Tragsa, encargada de los trabajos especializados de contención y limpieza del vertido en el entorno fluvial afectado.

A las dos y media de la tarde, indicaba la alcaldía de Mos, el vertido se encontraba controlado y ya no se estaba produciendo salida de gasóleo. Las labores se centraron, a partir de entonces, en la limpieza de la zona y en la evaluación del estado del regato de A Salgueira, desde el punto del accidente hasta el área establecida para el control del vertido.

Según el Concello, las traídas (redes de abastecimiento de agua) de Roublín y Casalmorto, y Campo de Eiró y San Rafael no se vieron afectadas.La alcaldesa de Mos, acompañada por el concejal de Emergencias, Leo Costas, y por la concejala de Medio Ambiente, Laura Méndez, permanecen en el escenario del accidente supervisando el desarrollo de los trabajos y la coordinación de los distintos efectivos movilizados.

Tres heridos en Tomiño

Además, hubo otro accidente en Tomiño que se saldó con un total de tres heridos. El accidente fue pasados veinte minutos de la medianoche, momento en el que un particular utilizó el número único de emergencias para informar de una colisión en el kilómetro 65 de la PO-552. Podía haber personas atrapadas.

De inmediato, desde la Sala de Operaciones del 112 Galicia se solicitó la intervención del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos do Baixo Miño, del GES de A Guarda, de la Guardia Civil y de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Tomiño.

Fue necesario excarcelar a uno de los ocupantes de uno de los vehículos implicados. Además de esta persona, otras dos resultaron heridas, por lo que un total de tres heridos fueron trasladados al hospital de referencia.