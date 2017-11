El pit bull del último ataque no estaba registrado y tenía el chip caducado

0

La Voz de Galicia carlos ponce

vigo / la voz 09/11/2017 05:00 h

El pit bull terrier americano que atacó a la mujer de 76 años en Mos nunca había creado problemas. Vecinos y familiares confirman que no se mostró agresivo antes de esta semana. Por ello su ataque cogió por sorpresa a casi todo el vecindario. El dueño del animal, Severino Alonso, hijo de la mujer atacada, no lo había inscrito en el registro municipal de perros peligrosos, pese a que es de una raza catalogada como potencialmente de tales características.

Fuentes del Concello confirman que no hay ningún animal inscrito a nombre de Severino Alonso ni de su madre. Por tanto, además del pit bull, otro de los perros de la familia, un rottweiler, tampoco está inscrito en dicho registro. Y ese es un trámite obligatorio para los dueños de este tipo de animales. Para inscribirlos se exigen varios requisitos, como un certificado de antecedentes penales, un seguro obligatorio de responsabilidad civil por daños a terceros y una declaración jurada de no haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves, entre otros trámites.

Las mismas fuentes confirman además que el microchip identificativo del animal está caducado, y que sigue figurando como dueño del pit bull su anterior propietario, un vecino de Poio. El perro, por tanto, estaba en situación de irregularidad, pues los dos trámites citados son obligatorios.

El jefe de la Policía Local de Mos, Gerardo Álvarez, que vive frente a la casa de la mujer herida, fue una de las personas que ayudó a que el ataque no fuera a mayores. «Junto con uno de los operarios, intentamos sacar al perro de encima de la señora. Como vi que no éramos capaces, entré en casa a coger la pistola. Por fortuna, no tuve que disparar al animal, porque el operario había logrado ahuyentarlo con una de las máquinas excavadoras», recuerda Álvarez. Para asegurarse de que el can se mantuviese alejado y no se volviese a acercar a la mujer, disparó al aire. Poco después llegó el hijo de la mujer, que encadenó al pit bull.

El perro se encuentra ya en el centro de acogida de animales CAAN, de la Diputación de Pontevedra. Un portavoz del organismo provincial confirmó que no dio problemas a los trabajadores y que está en un habitáculo separado del resto de los animales, a la espera de la resolución judicial que decida su destino.

La intervención quirúrgica realizada en el Hospital Álvaro Cunqueiro para salvar a la mujer atacada por el pit bull de su hijo en Mos fue un éxito. Pese a la gravedad de las heridas, especialmente en un brazo y en un pie, provocadas por los múltiples mordiscos del perro, la mujer no perderá ninguna extremidad, como sí sucedió con la vecina de Covelo atacada salvajemente por dos perros y a la que tuvieron que amputarle las piernas.

La vecina de Mos ya está en la habitación. Pese a que su pronósticos es reservado debido a la posibilidad de infección, hay esperanzas de que salga adelante. Los testigos que presenciaron el ataque celebran esta mejoría, con la que no contaban. «Daba miedo ver la violencia con la que el perro la estaba mordiendo», recuerda uno de los obreros.