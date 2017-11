Un perro ataca a su dueña en Mos cuando esta intentaba proteger a unos obreros

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia Carlos Ponce

Vigo 07/11/2017 23:26 h

Apenas tres días después del salvaje ataque de dos perros a una mujer de Covelo, este martes otra mujer de Mos de 76 años, M. C. R., tuvo que ser trasladada al Hospital Álvaro Cunqueiro tras ser asaltada por su propio can, un pitbull terrier americano. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 12 horas en el barrio de Sequeiros. El animal se soltó de la cadena que lo tenía apresado, alterado por los ruidos de las máquinas de los operarios que estaban limpiando la calzada para poder asfaltarla. El perro empezó a mostrarse agresivo con los obreros y a intentar morderlos. Cuando oyó el jaleo, la mujer salió de su casa con una escoba para tratar de disuadir al animal, que estaba muy alterado. Pero cuando trató de calmarlo, saltó encima de ella, la tiró al suelo y empezó a morderle los brazos y las piernas.

«La señora estaba completamente desgarrada», asegura Flavio Costa, el obrero que estaba operando una de las máquinas. Cuando la vieron en el suelo, trataron de disuadir al perro golpeándolo, pero este seguía encima de su dueña. Flavio Costa decidió entonces volver a encender la máquina y, gracias al ruido, logró ahuyentar al perro.

El jefe de la Policía Local de Mos, Gerardo Álvarez, que vive frente a la víctima, salió de la vivienda con su pistola por si se veía obligado a disparar al animal. Finalmente, no tuvo que hacerlo. El hijo de la mujer logró calmar al perro y encadenarlo hasta que llegó la Guardia Civil, que trasladó al animal a la protectora provincial CAAN, en Meis.

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, que estaba en la zona junto con otros concejales para supervisar unas obras, llegó a ver a la mujer tirada en el suelo. «Fue horrible, tenía toda la masa ósea al descubierto», recuerda la regidora. La víctima fue operada ayer de las heridas sufridas, y su pronóstico es grave.

Los vecinos aseguran que el pitbull nunca había dado problemas y que siempre estaba atado o encerrado.

Los dogos de Burdeos de Covelo ya mataron a unas ovejas hace dos meses

Los perros de Covelo que atacaron salvajemente a una mujer el pasado sábado no eran peligrosos solamente para los vecinos. También para los animales. Y es que hace apenas dos meses, los dos dogos de Burdeos mataron a dos ovejas que pastaban en la finca contigua a la casa del dueño de los canes, que también es propiedad de este.

Los vecinos se lamentan de que habían avisado en repetidas ocasiones al responsable de los animales de su peligrosidad, y que este hizo oídos sordos. «Lo avisas y nada. Y eso que ya había matado a dos ovejas», asegura indignado el propietario de la cafetería del barrio, Manuel Alberto Loureiro. Los vecinos informan de que la familia ya había tenido un rottweiler, pero que lo tuvieron que llevar a una protectora porque se estaba convirtiendo en un peligro para los niños.

Poco a poco, se van aclarando las circunstancias del trágico suceso. El propietario de los animales no estaba en la vivienda, pues está residiendo temporalmente en Ponteareas. Dejó a cargo de los canes a su suegro. Este, cuando los perros atacaron a la mujer, estaba en la casa y no oyó sus gritos, por lo que no salió a socorrerla.

Pese a que la agredida, de 82 años, ya ha sido desintubada y está consciente, su pronóstico sigue siendo grave. Su hijo, Adolfo Martínez, asegura que se acuerda perfectamente del ataque. «Claro que o recorda. Acórdase incluso de que os animais lle levaron un pé enteiro». Según la familia, María Dolores Álvarez está moderadamente animada, pero no sabe todavía que le han tenido que amputar las dos piernas.