El acusado del crimen de Mos asegura que se encontró a su mujer muerta

La Voz de Galicia L. penide

Pontevedra / La voz 07/11/2017 05:00 h

Se negó a contestar a las preguntas de la fiscala, así como a las de la representante legal de la Xunta. Florencio Alonso Calvar, el Cartulinas, acusado del violento asesinato de su mujer, Marina Rodríguez Barciela, en las Navidades del 2015 en el domicilio familiar de Tameiga, en Mos, solo quiso responder a las cuestiones que le planteó su abogada y lo hizo para negar cualquier participación en el crimen.

Con la voz entrecortada, aseguró que aquel 29 de diciembre de hace dos años acudió a la vivienda y su esposa estaba «tirada en el suelo con la cabeza entre la cocina de hierro y la bombona de butano». «No sé si estaba boca arriba o boca abajo, pero yo no le puse la mano para nada».

Insistió en que no la tocó, que solo repitió su nombre sin recibir respuesta alguna: «No me contestó». Esta circunstancia le hizo acudir hasta la habitación de su hijo, pero no estaba, por lo que cogió el coche y se fue «al cuartel de la Guardia Civil a toda prisa».

Alonso Calvar, que desde el pasado febrero está en libertad tras una controvertida decisión judicial, explicó que no se le ocurrió llamar al 112 -«en ese momento me quedé bloqueado y nada más pensé en salir al cuartel de la Guardia Civil»- y aseguró que no tenía con él el número de teléfono de su hijo.

Frente a estas afirmaciones, las acusaciones mantienen que el acusado fue la persona que aquella noche sorprendió a Marina Rodríguez por la espalda cuando esta se encontraba en la cocina. «Le tapó la boca con una mano y le golpeó con la otra en la espalda con un objeto contundente», sostuvo la fiscala.