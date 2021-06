Un incendio forestal calcina 180 hectáreas en Salvaterra y Mondariz

Francisco Albo

El incendio forestal que se originó poco antes de las cinco de la mañana de ayer en el municipio de Folgoso do Courel ha permanecido activo durante la madrugada de hoy y afecta una superficie de en torno a 105 hectáreas, según las últimas estimaciones de la Consellería de Medio Rural. Durante la mañana han continuado las tareas de lucha contra el fuego, que ahora se concentra en una zona abrupta a la que no pueden acceder los equipos terrestres, por lo que el trabajo prosigue actualmente con medios aéreos. Hasta ahora, según las últimas informaciones difundidas por la consellería, han participado en las tareas de extinción treinta brigadas forestales, diez agentes, un técnico, catorce motobombas, una pala, siete aviones y dos helicópteros. El incendio se declaró en el entorno de la localidad de Ferreirós de Abaixo y aunque el fuego se acercó considerablemente a este núcleo, según apuntaron desde el Ayuntamiento, no llegó a poner en peligro las viviendas. El incendio, asimismo, obligó a modificar un recorrido de senderismo guiado por una empresa turística que tenía previsto pasar ayer por el antiguo camino real de Ferreirós de Abaixo a Seoane.