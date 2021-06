Controlado el incendio de Salvaterra, mientras el de O Courel está estabilizado

Xoán Carlos Gil

Un incendio que comenzó a las diez de la noche del sábado en el concello de Salvaterra de Miño ya ha calcinado 330 hectáreas, según informa la Consellería do Medio Rural. Es uno de los primeros fuegos grandes de este mes de junio, que coincide con una ola de calor, junto con otro que está activo en Folgoso do Courel, donde ya han ardido al menos 160 hectáreas de monte.

El incendio de Salvaterra comenzó en la parroquia de Uma y se extendió al vecino municipio de Mondariz y también a Covelo. Hacia la medianoche empezó a aproximarse al núcleo de Maceiras, en Salvaterra, y a las aldeas de Mouriscados, Fontebalán y Crespos, en Mondariz.

En ese momento se decretó la situación 2, que puede suponer el desalojo de la gente de sus casas, ya que esta situación del plan de incendios se activa cuando el fuego empieza a poner en peligro a las personas. Fue sobre las 1.00 horas. Varias personas tuvieron que abandonar sus domicilios durante toda la noche. En este tiempo, los equipos de extinción estuvieron trabajando y sobre las siete y media se desactivó la situación 2 y la gente pudo volver a sus viviendas.

Los efectivos del 085 dieron este fuego por controlado en torno a la media noche. Se ha movilizado a 12 agentes, 38 brigadas, 23 motobombas, dos palas y dos helicópteros. El fuerte calor (más de 30 grados) y el viento dificultaron el control del fuego, que se extendía por la zona de Mondariz.

Por su pares, el incendio forestal que se originó poco antes de las cinco de la mañana del sábado en el municipio de Folgoso do Courel afecta una superficie de en torno a 160 hectáreas, según las últimas estimaciones de la Consellería de Medio Rural. Durante la mañana continuaron las tareas de lucha contra el fuego con medios aéreos. La Xunta lo dio por estabilizado anoche y se trabajará en su control esta mañana. Hasta ahora, según las últimas informaciones difundidas por la consellería, han participado en las tareas de extinción 32 brigadas forestales, once agentes, un técnico, catorce motobombas, una pala, ocho aviones y dos helicópteros.

El incendio se declaró en el entorno de la localidad de Ferreirós de Abaixo y aunque el fuego se acercó considerablemente a este núcleo, según apuntaron desde el Ayuntamiento, no llegó a poner en peligro las viviendas. El incendio, asimismo, obligó a modificar un recorrido de senderismo guiado por una empresa turística que tenía previsto pasar ayer por el antiguo camino real de Ferreirós de Abaixo a Seoane.

Sospecha de intencionalidad

La alcaldesa Dolores Castro recordó que en lo que va de año ya se produjeron otros dos importantes incendios forestales en las localidades de Piñeira —en la parroquia de Seoane— y Meiraos. La regidora considera que «este vai ser un ano complicado» en este aspecto en el municipio y cree que todos estos siniestros son intencionados. «Había moito tempo que non tiñamos tantos incendios seguidos e supoño que isto ten que ver cos plans de protección do oso e do lobo», añade.

Los incendios de Piñeira y Meiraos se originaron respectivamente el 28 de marzo y el 1 de abril. El primero de ellos quemó cerca de treinta hectáreas y el segundo, unas 280 hectáreas. En ambos casos el fuego se declaró de noche y el segundo de ellos —según testimonios de los vecinos— se originó además en dos focos distintos con algún tiempo de diferencia. El gobierno local ya expresó por entonces sus sospechas de que los dos siniestros fueron intencionados. Unos días después del último de estos sucesos, ocho asociaciones locales, los diferentes grupos políticos de la corporación municipal y la Fundación Uxío Novoneyra firmaron una petición para que las fuerzas de seguridad investigasen el posible origen criminal de estos dos incendios.

El Ayuntamiento de Folgoso do Courel también señaló una posible intencionalidad en otros incendios que se han producido en distintas partes del municipio durante los últimos años.