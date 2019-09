El coche del Chicle se queda al raso

0

La Voz de Galicia alejandro martínez

vigo / la voz 05/09/2019 05:00 h

El coche del Chicle se queda a la intemperie en el desguace ilegal de Mondariz. La Guardia Civil lo examinó la semana pasada en busca de pruebas de otros posibles hechos delictivos y los resultados aún no han trascendido. Investigadores consultados aseguran que poca información podrán aportar los restos del Audi A 4 que Enrique Abuín manejó durante los meses previos a su detención. De aquel vehículo solo queda el chasis. El chatarrero lo adquirió a un cliente habitual el pasado 5 de agosto, sin saber que la mujer del acusado por el crimen de Diana Quer había denunciado su robo en junio. «No sabíamos nada y quedamos sorprendidos porque teniamos facturas de compra y todo», manifestó ayer el empresario.

El caso ha originado una enorme sorpresa en Mondariz. Los primeros asombrados fueron los agentes de la Policía Autonómica cuando comprobaron por el número de bastidor que el coche era el del Chicle. El hallazgo fue fruto de una carambola. Todo comenzó por el almacenamiento irregular de miles de litros de aceite en este espacio forestal. El presidente de la entidad local menor de Vilasobroso, Alexandre Estévez Gil, alertó a las fuerzas del orden de este hecho preocupado por el riesgo de contaminación del entorno y de incendios. Los agentes acudieron al día siguiente a investigar y tomaron nota de todos los vehículos y de los miles de litros de aceite usado guardados sin complir la normativa vigente. En total había 64 coches, de los que 42 conservaban el motor. El único que figuraba como robado era el del autor confeso del asesinato de la joven madrileña.

«Contactei coa Policía Autonómica, non para os vehículos almacenados, senón para o aceite almacenado dun xeito completamente irresponsable e máis no verán. A cadea de circunstancias levou á sorpresa do descubrimento dun vehículo relacionado cun caso de tal relevancia mediática», afirma el representante vecinal.

La entidad vecinal no descarta tomar medidas en el futuro contra la chatarrería ilegal para salvaguardar el medioambiente. «Agora o que toca é calmarse un pouco», asegura Alexandre Estévez. El terreno de unos 20.000 metros cuadrados es propiedad de la entidad local menor de Villasobroso. Existe un contrato de arrendamiento que fue firmado por el anterior presidente.

El alcalde

Del mismo modo, el alcalde de Mondariz, Xosé Emilio Barros, del BNG, se puso ayer a disposición de la Guardia Civil y de la Policía Autonómica para colaborar en la investigación. Posteriormente, asegura que la administración local hará cumplir la legislación vigente en cuanto al depósito de vehículos. El regidor nacionalista manifestó desconocer la existencia de un presunto desguace ilegal en el lugar de Eirol. Se da la circunstancia de que no muy lejos existe otro desguace que cuenta con todos los permisos en regla.

La Policía Autonómica prepara una denuncia por un posible delito medioambiental al comprobar durante la inspección el almacenamiento indebido de residuos peligrosos. También propondrá una sanción administrativa por incumplir la normativa.