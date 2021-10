Uno de los actores que estaba actuando cuando se derrumbó el árbol en Mondariz-Balneario: «Vimos la muerte de cerca, el tronco quedó a 30 centímetros»

Oscar Vázquez

«El domingo vimos de cerca la muerte. El tronco quedó a treinta centímetros de nosotros, hemos vuelto a nacer», explicaba Bruxo Queimán, visiblemente conmocionado mientras sonaban las campanas de la iglesia de Vilasobroso, en Mondariz. El actor, que compartía escenario con Andrea Pousa en el espectáculo que acabó en tragedia tras desplomarse un árbol sobre el público, quiso también ayer arropar a la familia en la despedida de la víctima mortal del siniestro ocurrido en Mondariz-Balneario, Josefa Agulla Pastoriza. «Ni Andrea ni yo hemos podido dormir desde entonces, por la impresión y el dolor por la mujer que ha fallecido», confiesa el artista tras visitar de nuevo el recinto en el que se produjo el siniestro.

«Fita estaba a siete metros de nosotros, con su marido. Estábamos ya despidiéndonos, todos contentos, y pasamos de la inmensa felicidad a la inmensa tristeza en cuestión de segundos», explica. Bruxo Queimán y Andrea Pousa estaban aún sobre el escenario. «Oímos gritar dos o tres veces la palabra árbol y, de repente, nos engulló. Solo vi algo negro, una mole que venía sobre nosotros y que nos engulló», indica. Sobre los dos cayeron ramas del monumental platanero que se desplomó sin remedio sobre el público. «A Andrea le golpearon las ramas en la espalda. Aún no está bien, y también tuvo que ser atendida por ansiedad». Él, apunta, sufrió magulladuras, pero el mayor impacto, por lo que dice y transmite, es el emocional: «Esto nos quedará para siempre. Me ha cambiado la perspectiva de la vida y del poder del ahora, porque la vida no ha dado otra oportunidad».

«Fita era una mujer emprendedora, valiente y franca. Manolo solo tenía ojos para ella» Mónica Torres

Investigación abierta

«He de agradecer a muchos, pero Bea, la técnica de cultura de Mondariz-Balneario y el presidente de la comunidad de vecinos, fueron los primeros en meterse entre las ramas y atender a los heridos con el yerno de la víctima mortal. Fue una actuación de auxilio brutal», destaca el artista.