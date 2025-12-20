Dos muertos en sendos accidentes de tráfico en Rande y Salvaterra de Miño

Accidente mortal en la AP-9 a la salida del puente de Rande, en el término municipal de Moaña Sxenick | EFE

Dos vigueses murieron en sendos accidentes de tráfico registrados en las últimas horas en los municipios pontevedreses de Moaña y Salvaterra de Miño. En el segundo caso, un motorista fue arrollado por un conductor ebrio que se fugó y al que la Guardia Civil localizó poco después dentro de un bar cercano.

El primero de los siniestros ocurrió poco antes de las ocho de la mañana de este sábado en el kilómetro 147 de la AP-9, a su paso por el límite entre Moaña y Vilaboa. En el accidente se vieron implicados un turismo y una furgoneta, que colisionaron y provocaron el vuelco de uno de los vehículos. Como consecuencia del impacto, un vigués perdió la vida y hubo dos heridos, uno grave y otro leve.

Según informó el 112 Galicia, los ocupantes no pudieron salir por sus propios medios del vehículo accidentado, por lo que fue necesaria la intervención de los bomberos de Vigo que excarcelaron a un hombre del turismo. La furgoneta tenía un impacto frontal y el coche un golpe en la parte trasera. La Guardia Civil concluye que fue una colisión por alcance.

Los servicios sanitarios trasladaron a los tres heridos al hospital, mientras que el conductor de la furgoneta resultó ileso. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Emergencias Sanitarias Galicia-061, los Bomberos de O Morrazo y Vigo y la Guardia Civil.

Horas antes, alrededor de la una y cuarto de la madrugada, un motociclista de 30 años de Vigo falleció en otro accidente de tráfico en Salvaterra de Miño. El siniestro se produjo en el kilómetro 10,500 de la carretera PO-510, aunque la persona que dio el aviso al 112 Galicia desconocía las circunstancias exactas del accidente.

Posteriormente, la Guardia Civil determinó que el conductor ebrio de un turismo, vecino de Salvaterra y de 47 años, invadió el carril contrario y colisionó frontalmente con el motorista, el cual murió. Tras el accidente mortal, el implicado se fugó de la escena sin socorrer a la víctima ni alertar del suceso.

Los agentes de Tráfico hicieron una batida por la zona y localizaron al conductor dentro de un bar cercano. Resultó ileso en el siniestro vial. Le hicieron un test y dio positivo en alcohol, por lo que será investigado por varios delitos. Entre los cargos que le pueden atribuir está el homicidio por imprudencia, conducción bajo el efecto de bebidas alcohólicas y la omisión de socorro.

Los servicios de emergencia movilizaron a efectivos sanitarios del 061 y a la Guardia Civil, que únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del motorista en el lugar de los hechos.