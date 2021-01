Un vecino de Moaña denuncia a su inquilino por okupa al negarse a dejar el chalé y deshacerse de sus bienes

0

La Voz de Galicia c. punzón

Vigo 19/01/2021 05:00 h

El dueño de una vivienda de Moaña ha iniciado acciones legales por vía civil y penal contra la familia que considera okupa su casa. Jorge Jiménez alquiló en enero del año pasado su chalé ubicado junto al puente de Rande, mientras abría una etapa empresarial en Vietnam. Una enfermedad grave de su madre, que acabaría falleciendo, le hizo regresar a Galicia y fue en ese momento cuando, señala, descubrió como sus pertenencias habían desaparecido del hogar alquilado.

«Al principio me dijo que las había guardado en el garaje, pero me di cuenta de que en realidad se había deshecho de mis muebles, cuadros, vajillas, documentación y el contenido de los ordenadores», dice el propietario que mantiene que parte de sus cosas fueron a parar como pago a las personas que contrató el inquilino para limpiar el chalé. Esa acción motivó la presentación de una querella por apropiación indebida y manipulación de documentación de la casa, de un coche y de un barco que aún se sustancia judicialmente.

«Paga todos los meses y en metálico incluso, pero le pedí que se fuera a los tres meses al descubrir que mis cosas ya no estaban en la vivienda, no hizo caso y vencido el contrato de alquiler de un año he querido recuperar mi casa y no hay manera. Le he mandado un burofax haciéndole ver que necesito la vivienda, pues estoy en la de mi hermana de prestado, pero ni caso y me ha sugerido que lo tendré difícil. ‘‘¿Tu casa?'', me ha llegado a cuestionar», añade Jiménez, que indic

a que el inquilino ha dotado la vivienda de sistemas de seguridad y alarmas.