Fallece otro bañista dos horas más tarde que el sexagenario en la misma playa moañesa de A Xunqueira

Vigo 26/07/2020 21:30 h

Un segundo bañista falleció hoy a las 19.55 horas en la misma playa donde un moañés de Meira, de 68 años de edad, falleció esta tarde en Moaña mientras se bañaba en la playa de a Xunqueira de la localidad morracense. Tras el aviso de varias personas que vieron un cuerpo flotando en el agua, los socorristas de Moaña lo sacaron del agua en estado inconsciente.

Poco tiempo después, los servicios sanitarios de urgencia confirmaron su fallecimiento. Según la información facilitada al 112 Galicia, el suceso ocurrió pasados unos minutos de las seis de la tarde de hoy. El personal de vigilancia del arenal se puso en contacto con el 112 Galicia para pedir asistencia urgente y Urgencias Sanitarias de Galicia-061 enviaron a la zona una dotación a bordo del helicóptero medicalizado con base en Santiago.

Sin embargo, nada pudieron hacer por salvar su vida. De momento, se desconoce las circunstancias que rodearon la muerte del bañista en el suceso en el que se pidió la colaboración de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Del segundo caso aún no se tiene más datos por ahora. Los socorristas volvieron a solicitar los servicios de emergencias pero según la Policía Local de Moaña ya no se envió el helicóptero porque la persona ya estaba en exitus. La ambulancia medicalizada la asistió pero no lograron reanimarla y se certificó el fallecimiento.