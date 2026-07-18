Encuentran material inflamable y un mechero muy cerca de donde comenzó el incendio de Crecente
CRECENTE
Francisco material de costura y mecheros18 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El pasado 3 de julio, en uno de sus paseos por Rebordechán (Crecente), Francisco —uno de los cinco vecinos que viven cerca del lugar de Parada— olió a humo. Al acercarse por un camino que se pierde en el monte, encontró lo que parecía un artefacto incendiario: había varios artículos de coser, palos de madera y, encima de todo, un mechero derretido. Poco más de dos semanas después, el martes pasado, Francisco y otros vecinos de la zona volvieron a oler a humo.
Alguien había prendido fuego en la misma zona, pero entre varios lo consiguieron apagar. Al día siguiente, el miércoles, otro conato apareció en el lugar y este se descontroló, provocando un incendio que obligó a interrumpir el tráfico de trenes en la vía del Miño. Francisco y otros vecinos están convencidos de que fue intencionado. Ayer, la Guardia Civil confirmaba que estaba investigando el suceso con todas las hipótesis abiertas.