Encuentran material inflamable y un mechero muy cerca de donde comenzó el incendio de Crecente

Un vecino de Crecente alerta de que ha encontrado un artefacto inflamable en el monte donde se produjo un incendio. En una de las fotos se puede ver un mechero amarillo

El pasado 3 de julio, en uno de sus paseos por Rebordechán (Crecente), Francisco —uno de los cinco vecinos que viven cerca del lugar de Parada— olió a humo. Al acercarse por un camino que se pierde en el monte, encontró lo que parecía un artefacto incendiario: había varios artículos de coser, palos de madera y, encima de todo, un mechero derretido. Poco más de dos semanas después, el martes pasado, Francisco y otros vecinos de la zona volvieron a oler a humo.

Alguien había prendido fuego en la misma zona, pero entre varios lo consiguieron apagar. Al día siguiente, el miércoles, otro conato apareció en el lugar y este se descontroló, provocando un incendio que obligó a interrumpir el tráfico de trenes en la vía del Miño. Francisco y otros vecinos están convencidos de que fue intencionado. Ayer, la Guardia Civil confirmaba que estaba investigando el suceso con todas las hipótesis abiertas.

CELE RODRIGUEZ