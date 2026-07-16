Recuperada la circulación de trenes en la línea del Miño entre Vigo y Ourense tras el incendio de Crecente

Un helicóptero que opera en el incendio sobre el río Miño. Catuto

La línea del Miño que une Vigo con Ourense ya funciona a pleno rendimiento tras estar interrumpida desde ayer y hasta media mañana de este jueves, después de que este miércoles por la tarde se originase un fuego en Crecente que arrasó 11 hectáreas. Aunque según informó Medio Rural las llamas estaban estabilizadas desde las 3.48 horas de la madrugada, hasta las 11.54 de hoy no se recuperó la circulación ferroviaria, según confirmaron fuentes de ADIF, lo que se traduce en unas 17 horas de interrupción del servicio. El suceso afectó concretamente a la zona entre Frieira y Filgueira.

ADIF estableció un plan alternativo de transporte por carretera para «garantizar la movilidad de los viajeros». La circulación de trenes se suspendió desde las 18.20 horas del miércoles entre Frieira y Filgueira, lo que afectó a los trenes que conectan Vigo con Ourense. Para la reapertura de la vía ADIF desplazó un equipo técnico con una locomotora especializada en el control de daños, tras la comprobación se dio el visto bueno para la circulación ferroviaria. En su extinción han participaron de forma acumulada, entre otros medios, cuatro helicópteros, cuatro aviones, 13 brigadas y nueve motobombas.

Esta no fue la única la interrupción del tráfico ferroviario en Galicia originada ayer pro la proximidad de incendios forestales a las vías. Hacia las dos menos veinte de la tarde, y también a través de sus redes sociales, el ADIF avisaba de que otro incendio próximo también a la estructura entre las estaciones de Vigo-Guixar y Redondela mantenía interrumpida la comunicación ferroviaria entre ambas terminales. El fuego se registró en la parroquia de Cedeira, dentro del término municipal de Redondela.

No tardó mucho en comunicarse la vuelta a la normalidad. Poco antes de las dos y cuarto, se informaba de que la circulación había sido restablecida, una vez extinguido el incendio. Desde el 112 Galicia explicaron que a las 12.35 horas recibieron un aviso porque había maleza ardiendo cerca de las vías del tren. Hasta el lugar se desplazó personal que apagó un pequeño fuego con un extintor, lo que provocó humo. Según fuentes de ADIF, el paso de trenes estuvo detenido alrededor de una hora.