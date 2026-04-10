Críticas al concejal de Cangas que achacó a «peruanos de Vigo y marroquíes de Bueu» el deterioro de campos de fútbol

Concello de Cangas

El Partido Popular de Cangas lamentó ayer las «desafortunadas» declaraciones del concejal socialista de Deportes, Eugenio González Fernández, durante el último pleno municipal, en las que culpabilizaba a «peruanos de Vigo, marroquíes de Bueu y los otros de otros lados» del mal estado de los campos de fútbol de Rodeira. Su portavoz, Dolores Hermelo, explicó que no exigen su dimisión porque el edil se mostró abatido y pidió perdón. En este sentido, no escatimó las críticas al miembro del gobierno tripartito (BNG-PSOE-EU) del municipio.

En cambio, el grupo popular de Bueu sí condenó «con rotundidade» unas afirmaciones que tacha directamente de «racistas» y por las que exige la dimisión del concejal González, al considerar que «con esta actitude non pode exercer dignamente unha representación pública».

El colectivo marroquí dijo que no se puede acusar a nadie sin pruebas. «Si hay daños, tienen que hablar con los padres de los menores», señaló un portavoz del colectivo. La Asociación de Peruanos en Vigo, por su parte, afirmó que «no se puede hablar a la ligera sin averiguar la verdad».