Los hosteleros de O Morrazo fuerzan una negociación para aminorar el «tasazo»

Luis Carlos Llera Llorente
LUIS CARLOS LLERA CANGAS / LA VOZ

CANGAS · Exclusivo suscriptores

Fran Outeda, Belén Rey y Gustavo Soliño, entre los hosteleros afectados de Cangas reunidos ayer.
Fran Outeda, Belén Rey y Gustavo Soliño, entre los hosteleros afectados de Cangas reunidos ayer. M.MORALEJO

«Yo voté al Bloque y, como yo, muchos que participaron en la protesta por la subida del recibo de la basura», asegura la copropietaria de un restaurante de Cangas

17 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Los hosteleros cangueses han forzado una negociación de las tarifas de la basura tras el malestar y las protestas generados con la ordenanza fiscal aprobada por la Mancomunidade do Morrazo. El incremento repercute especialmente en

