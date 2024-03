El Concello de Cangas dice que no ordenó pagar un rescate por el ciberataque

Informáticos del Concello de Cangas revisando ordenadores tras el ciberataque, en una imagen de junio del año pasado Luis Carlos Llera

El Concello de Cangas se desvincula del pago de un rescate a la banda que bloqueó sus sistemas informáticos el pasado año. Afirma que «en ningún caso» dio indicaciones a la empresa informática que contrató sobre las acciones que debía llevar a cabo para resolver el problema. Fuentes del Ayuntamiento dicen que no pagaron ningún rescate y que «foi a adxudicataria a que decidiu as accións a desenvolver para a consecución do obxecto contratado».

El despacho de Calixto Escariz, en representación del Concello de Cangas, ha remitido un escrito a La Voz de Galicia, recibido ayer, en el que asegura que la información titulada «Cangas pagó un rescate en criptomonedas a los autores del ciberataque» es inexacta: «Os feitos relatados son inexactos, pois o Concello de Cangas contratou o servizo de auditoría de descifrado e recuperación da información polo ransomaware Lockbit 3.0, sendo a empresa adxudicataria a única responsable de determinación e articulación das accións necesarias para alcanzar o obxecto contratado».

El 11 de marzo, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, hizo unas declaraciones a La Voz, publicadas el día 12, en las que señalaba que el Concello no había pagado un rescate y que no sabía si la empresa contratada lo había hecho.