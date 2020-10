Cangas se tiñe de rosa y dedica un aplauso solidario por las personas con cáncer de mama

0

La Voz de Galicia

Vigo / La Voz 18/10/2020

Adicam, la Asociación de Diagnosticad@s de Cancer de Mama y Ginecológico, con sede en Cangas, celebró este mediodía un acto de apoyo a las personas que sufren esta enfermedad, con un recuerdo especial a la fundadora de la entidad, Fina Acuña. fallecida hace tres años. El aplauso solidario fue seguido por numerosas personas que participaron desde calles y balcones de la villa y también desde la sede de Adicam, aunque con poca gente ya que la propia organización advirtió, por motivos de seguridad sanitaria, que no quería que se acercaran para cumplir la normativa sobre reuniones de no más de 10 personas, «pero sabemos que estén donde estén el gesto será precioso». También sugirieron decorar balcones y ventanas de rosa «para dar color y vida a un año donde el covid no ha permitido que salga la gran marcha de Adicam que cada año desde hace mas de diez años llena de color las calles y carreteras del Morrazo». Muchos vecinos se sumaron a la idea «pintando» Cangas de tonos rosados. Desde Adicam recuerdan que el cáncer no se va. «Convive con el covid y tenemos que seguir con nuestro trabajo porque más que nunca, es necesario».