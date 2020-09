La grada de O Gatañal tiene vida

0

La Voz de Galicia

08/09/2020

Al final fueron casi 300 los espectadores que en la noche de ayer pudieron acceder a las gradas del pabellón de O Gatañal para seguir en directo el Cangas-Bidasoa de la Liga Asobal de balonmano, el primer partido oficial de una liga semiprofesional que se disputaba en Galicia con público desde que se suspendieran las competiciones el pasado mes de marzo por la pandemia del coronavirus.

El Cangas había solicitado contar con 600 de sus abonados en las gradas, pero finalmente solo pudo acceder la mitad atendiendo a la normativa en materia de aforo del protocolo de la Xunta de Galicia, que también contempla la presencia de un máximo de 1.000 espectadores si el evento deportivo es al aire libre. Incluso ese ratio podría ser aplicable para los entrenamientos si no fuesen a puerta cerrada.

¿Y por qué el balonmano puede meter público en sus eventos y otros deportes no? Simplemente porque las competiciones no profesionales de ámbito estatal no han comenzado y una vez que lo hagan disciplinas como el baloncesto, en categorías como la Liga LEB, también tendrán la oportunidad de repetir aforo. La Asobal es pionera.

Un caso diferente es el deporte profesional (Primera y Segunda División en el fútbol y la ACB en el baloncesto) que se rige por el criterio de sus propias ligas, de ahí que el fútbol comience el próximo fin de semana sin público en los estadios.

Y aunque pocos, los casi 300 se dejaron notar en el pabellón (el aforo máximo disponible casi se completó), casi todos con camisetas, con bombos y con banderas, y animando a su equipo de principio a fin pese al marcador. Los vascos son uno los grandes y acaban de recuperar a un mítico Julen Aguinagalde

Para estar en la cancha cada uno de los aficionados tuvo que dejar una fotocopia de su documento de identidad y un número de teléfono y no se pudo mover de su asiento en todo el partido (aunque muchos optaron por vivir el partido levantados como era habitual en el recinto) además de no quitarse la mascarilla y mantener las distancias. En esta ocasión los aficionados no pudieron meter su tradicional presión tras los banquillos ya que había una zona acotada.

El Cangas superó la prueba con creces y enseñó el camino para que el público pueda volver al deporte. El derbi del fin de semana será un nuevo test.