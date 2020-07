Un coche termina encima de un tejado en Cangas al tratar de maniobrar el conductor

0

La Voz de Galicia M. J. Fuente

28/07/2020 13:47 h

Un turismo terminó anoche en el tejado de una casa de Cangas cuando su conductor trataba de maniobrar. A pesar del aparatoso incidente, no hubo que lamentar daños personales.

Tras intentar el conductor acceder a su garaje, el coche acabó encajado en el tejado de otra vivienda contigua, a nivel inferior al de la calzada y a la altura del número 78 de la avenida de A Coruña.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 23.00 horas, momento en el que una persona llamó al 112 Galicia para informar de que un vehículo había roto el muro del inmueble y terminado en un tejado. Aunque no había heridos, reclamó la colaboración de los equipos de emergencia para asegurar que la situación no representaba un riesgo para la estructura de la vivienda. Al lugar se personaron miembros de Protección Civil de Cangas quienes confirmaron que no había heridos y que el vehículo, retirado por una grúa de asistencia en carretera, se encontraba estable.