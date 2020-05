La Policía Local de Cangas desaloja dos playas ante la llegada masiva de turistas

0

16/05/2020 13:51 h

Decenas de personas se echaron a las playas de Nerga y Areamilla, en Cangas, aprovechando el sol y el calor de esta mañana. El problema es que los arenales están cerrados como medida preventiva ante el covid-19. Pero dio igual. Usuarios, la mayoría llegados de fuera de Cangas, fueron ocupando los arenales con sus enseres para disfrutar de un día con vistas a las islas Cíes. De ahí que la Policía Local de Cangas tuviese que movilizarse de urgencia (son tres agentes por turno) para evacuar a los ocupantes de estas dos conocidas playas y controlar las otras del municipio, con cerca de una treintena. Además del tráfico, que aumentó proporcionalmente en los viales que dan al litoral, principalemente la autovía de O Morrazo.

«Se les informa de que no pueden estar en las playas, la mayoría lo entiende, y si alguno no quiere entenderlo, se sanciona», explican en la Policía Local, que pasadas las 13.00 horas aún no cursara ninguna multa. «A ver qué pasa por la tarde, pero parece que será movida. A las 14.30 sale el nuevo turno...», explican en el cuerpo antes de añadir: «El problema es que con negocios abiertos, gente haciendo deporte o paseando, todo ello permitido por el Gobierno, es imposible controlar que se cumplan las normas, depende de la responsabilidad de cada uno».

En algunas zonas próximas a las playas se han observado también autocaravanas aparcadas de familias que han decidido hacer kilómetros para disfrutar de un día de sol en la capital de O Morrazo.