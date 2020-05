0

10/05/2020 18:58 h

El PP de Cangas acusa al alcalde de abandonar al sector hostelero

El grupo muncipal del PP de Cangas acusa al alcalde, Xose Manuel Pazos, de mentir sobre la eliminación de las franjas horarias en los núcleos de menos de 5.000 habitantes, y le recuerdan que el gobierno gallego interpeló en reiteradas ocasiones al Gobierno de España para conocer la implementación de esta medida en Galicia, «que foi aplicada en coordinación coa Fegamp da que forma parte o noso concello, permitindo ademáis cos gobernos locais podan adaptar a medida a realidade do seu propio municipio, ben mantendo as restriccións cando non garden unha mínima separacións cos cascos urbanos ao ter sido absorbidos na práctica pola expansión urbanística ou tamén aplicando a medida en núcleos de máis de 5.000 habitantes que estiveran suficientemente separados do resto da poboación».

«O certo é que como sempre o alcalde de Cangas se pasa de orixinal. Primeiro foi coas praias, asunto no que tivo que rectificar, e agora con esto», manifiestan desde el grupo popular. «Resulta chamativo que se amose tan disconforme co plan de desescalada elaborado polo goberno da súa propia formación, chegando a cuestionar, case como voz experta a fiabilidade dos tests, avalados polo Goberno de España, dato que omite nas súas declaracións, amosando unha enorme irresponsabilidade», afirman. Los populares señalan que el alcalde está en campaña permanentemente, «tratando de blanquear a xestión do goberno central atacando constantemente a Xunta de Galicia».

El PP critica la falta de medidas de apoyo por parte del gobierno local a la hostelería. «É lamentable co concello máis turístico da comarca sexa o único que non pensa tomar ningunha medida de estímulo», afirman. Señalan que se está abandonando a este sector. «Agora parece que teñen présa por aprobar uns orzamentos que levan varios exercicios prorrogados e queren facelo a metade de ano cando a maior parte do

mesmo xa está executado», explican. «A que se deben as présas, a crise sanitaria ou máis ben a tratar de agochar a súa nefasta política de gasto?», cuestionan. «Que non se confundan. A responsabilidade coa que actúa esta formación non significa que renunciemos a denunciar a falta de criterio e improvisación coa que actúa o señor Pazos e o seu goberno», concluyen”