Un bulo paraliza la confección de mascarillas en el taller de Fabián Thiebaut en Cangas

La Voz de Galicia begoña r. sotelino

vigo / la voz 26/03/2020 20:41 h

Marga Leis es una de las vecinas de Cangas que se ha sumado a la iniciativa solidaria surgida alrededor del taller de Fabián Thiebaut para confeccionar y repartir de manera gratuita mascarillas a los colectivos que en este momento lo necesitan más. Leis ha cambiado estos días sus tareas en su casa por esta nueva labor y cuenta que están muy preocupados porque se ha corrido el bulo de que cobran las piezas que elaboran y no es cierto. «Nos donaron un montón de material, telas y gomas, y han cortado de raíz la llegada de material al creer que sacamos beneficio de esto», cuenta disgustada. Muy al contrario, la voluntaria explica que no solo no cobran nada, sino que ponen de su bolsillo dinero para luz otras cosas que conlleva, además de poner horas de trabajo gratis para ayudar».

Gracias a esta cadena ya han hecho llegar mascarillas a diferentes colectivos, desde trabajadores de residencias de mayores, miembros de Protección Civil o empleados del servicio de ayuda en el hogar Preto de Ti Cangas. Por este motivo insisten en seguir pidiendo ayuda, apelando a la solidaridad de particulares o empresas que aporten telas y gomas para seguir con la confección. Las personas interesadas pueden contactar con Fabián Thiebaut en el teléfono 658 296 798. Su taller se encuentra en las galerías comerciales de la Avenida de Vigo, en Cangas.