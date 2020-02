El PP de Cangas advierte que muchas plazas de aparcamiento para personas con diversidad funcional «no cumplen con la normativa vigente»

0

La Voz de Galicia Mónica Torres

Cangas 25/02/2020 14:59 h

El PP de Cangas denuncia que el gobierno local «llevará a pleno una ordenanza para sancionar el uso ilícito de las plazas de estacionamiento reservadas las personas con movilidad reducida sin antes asegurar que todas esas plazas cumplan con la normativa vigente». Los populares señalan que la iniciativa pretende evitar el uso poco ético y fraudulento de estas plazas a través de la implantación de una nueva tarjeta de estacionamiento mediante la aprobación de la Ordenanza reguladora de la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con diversidad funcional. En la ordenanza se dan detalles, explican, «como el procedimiento de solicitud, condiciones de uso, e infracciones y sanción», que de antemano les parecen correctas «para que nuestra villa sea accesible». Sin embargo, advierte que la preocupación por el uso de las tarjetas que dan acceso la estas plazas, debería ser iguala la de que estos estacionamientos cumplan con la normativa vigente en cuanto a disposición, tamaño y número.

El PP, tomando como base la disposición, la Ley 10/2014 de accesibilidad, en la que se establece este marco legal, sistiene que «muchas de las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida en nuestra villa no compren ni de lejos con la normativa vigente». Recuerdan que su partido ya puso de manifiesto en el año 2017 la necesidad urgente de hacer una evaluación de las plazas de movilidad reducida existentes y comprobar que todas ellas cumplan con la normativa en cuanto las medidas. «Nada se hizo, porque para el gobierno local parece mas importante incrementar la recaudación a través de sanciones que ofertar un servicio de calidad», consideran los populares. «El control está bien pero no estaría de mas que el gobierno local hubiera cumplido también con su compromiso cara las personas que realmente necesitan utilizar estos estacionamientos ofertándole plazas amplias, con acceso seguro la zona peatonal y en número y localización suficiente para hacerles me las fácil el suyo día a día», dicen los populares..