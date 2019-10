Nueve bebés de Cangas, afectados por una posible reacción al menú

0

Técnicos de Sanidade están analizando el menú servido en la guardería de A Choupana el pasado viernes tras advertir que algunos niños sufrieron alguna reacción alérgica. «Tivemos constancia dalgúns nenos aos que lles apareceron o venres manchas vermellas, que desaparecían espontaneamente en menos dunha hora. Ante a posibilidade de que a causa desta reacción alérxica sexa a comida, técnicos de Sanidade están analizando o menú servido na gardería ese día», explica la Xunta. Desde el departamento de Política Social destacan la profesionalidad de los responsables de esta escuela infantil, «que actuaron coa maior axilidade e, ante as sospeitas de que a orixe das manchas puidesen ser os alimentos, cambiaron rapidamente o menú na segunda quenda de comida».

También se detectó un caso en la escuela infantil de la parroquia de O Hío, cuya cocina comparte gestión con la de A Choupana. La Xunta de Galicia informa que tiene constancia de nueve casos y circunscribe la posible reacción alimentaria a estos dos centros educativos.

Aunque la competencia es exclusiva de la Xunta, ante la preocupación de los padres, el Concello de Cangas ha solicitado también información. La concejala de Sanidade, Victoria Portas, explicó que, además de estar en contacto continuo con el centro, ha remitido un escrito al Consorcio de Benestar Social, con la intención de que se facilite tanto a los padres como al Concello la información que se tenga sobre este caso.

La edila explicó que los hechos no solo se produjeron el viernes pasado. «O xoves da semana anterior foi cando se deron os primeiros casos e, como fan dúas quendas para as comidas, as responsables cambiaron xa o segundo en canto notaron as manchas na cara dalgún neno». Portas también destaca la profesionalidad y diligencia de las encargadas, «que chamaron ao momento aos pais para que levaran os nenos con ronchas aos seus pediatras e, á vez, alertaron ao servizo de epidemioloxía da Xunta». Las encargadas del servicio no les hicieron ninguna fotografía de las manchas a los menores y, cuando llegaron al pediatra, ya habían desaparecido por completo, así que no se supo más. La concejala explica que esperan los resultados de las analíticas para saber qué es lo que ha pasado, aunque la actividad se mantiene con normalidad en los dos centros pese a la inquietud de las familias. Por si acaso, suprimieron el pescado de la dieta el primer día, pero, tras el segundo caso, descartaron el tomate de los platos.