La mitad de los inscritos acuden a las últimas oposiciones del año

La Voz de Galicia M. M. Otero

A Coruña / La Voz 19/10/2019 18:25 h

El supersábado de los opositores se desinfló un poco en A Coruña, una de las 13 capitales de provincia que, junto con Madrid, acogieron la celebración de las pruebas para las 8.102 plazas de funcionarios del Estado. «Faltó muchísima gente. Creo que pudo influir la lluvia», comenta Cristina Iglesias. Tiene 38 años, es ingeniera y vino desde Cangas.

«Calculamos que se han presentado algo menos de la mitad de los inscritos, lo habitual en estas convocatorias. Muchos se apuntan pero después no tienen tiempo suficiente para preparar el examen», precisan desde la organización, concentrada en una de las aulas de la Facultade de Informática. Esto es, uno de cada dos de los 1.405 aspirantes para las plazas de auxiliar (categoría C2) y la misma proporción dentro los 1.200 apuntados para administrativos (categoría C1). En total, cerca de 1.500 opositores gallegos pasaron a examen en esta primera vuelta desde el campus de Elviña de la Universidade da Coruña (UDC), sin necesidad de trasladarse a Madrid.

«Tengo nervios, me juego mucho hoy. Son 2.000 plazas y todos queremos una»

Aquí podían hacerlo para estas dos categorías de los cuerpos generales de la Administración pública, además de para Aduanas. En la modalidad C1, compiten por una de las 2.029 vacantes (hay otras 1.700, pero son de promoción interna y el examen fue en Madrid). Es el caso de Cristina Iglesias. «Tengo muchos nervios, me juego mucho hoy. El que más y el que menos llevamos un año o dos estudiando. Son 2.000 plazas y todos queremos una», confiesa Iglesias. Este es su segundo intento.

Angustia en familia

Mientras ella se examinaba en la Facultade de Socioloxía, que junto con Económicas acogió en sus aulas los exámenes para la modalidad de administrativo, en Camiños e Informática sucedía lo mismo con la de auxiliares (C2). «Tiene mucha ilusión, en casa se pasan muchos nervios. A ver este año cómo le sale porque lleva varias convocatorias», comenta Jose, sentado en uno de los bancos dispuestos en los pasillos.

Su pareja, Lara Martínez, no tira la toalla a sus 46 años. «Estudió Administración y Dirección de Empresas», aclara. La cafetería, la recepción y la biblioteca de Informática parecían este sábado un día normal de semana, llenas de gente. Solo que, esta vez, los estudiantes estaban dentro de clase y sus familiares compartiendo con ellos la tensión al otro lado del aula.

«Su sueldo actual solo le da para sus gastos, nada más. Ella quiere estabilidad económica»

«Estoy aquí por la novia de mi hijo. Hizo un ciclo de Formación Profesional y está trabajando, pero el sueldo solo le da para sus gastos, nada más. Ella quiere estabilidad económica», reconocía Elena, la suegra de Lorena Parga, opositora de Lugo y aspirante a auxiliar administrativa. «No sé si salgo contenta o no. Me ha salido bien, pero tengo dudas. El examen no fue complicado, las preguntas estaban en el temario», deslizó Cristina Iglesias pasadas, las tres de la tarde y concluida la prueba.

El de este sábado fue el mayor examen de acceso al empleo público en un solo día, según el Ministerio de Administraciones Públicas. Los afortunados que pasen la nota de corte, para la categoría a la que se presenta Cristina, las 2.852 mejores de toda España, están convocados a una segunda ronda en Madrid.