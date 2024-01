El exalcalde de Baiona se libra de la cárcel, pero sigue acusado de prevaricación por quitarse multas

Carlos Gómez, exalcalde de Baiona, durante el juicio. M.MORALEJO

La Fiscalía retiró ayer la mayoría de las acusaciones en el juicio al exalcalde socialista de Baiona por quitarse cinco multas por aparcar en la zona de carga y descarga entre abril y junio del 2021. Los hechos ocurrieron cuando varios policías locales multaron al alcalde por aparcar en zona prohibida en la calle más céntrica de Baiona, donde él tiene el despacho, y luego se enteraron de que un pleno había aprobado las alegaciones presentadas por el alcalde para perdonarse sus propias multas. Fue un repartidor de cerveza el que se quejó a un policía local por ese mal aparcamiento. El agente tramitó la multa sin darse cuenta de que era el coche del alcalde. Tiempo después, el propio regidor se habría perdonado la sanción a sí mismo con su propia firma.

Carlos Gómez Prado se librará de tres años de cárcel porque el ministerio público retiró los cargos contra él por el delito de falsedad, pues tiene dudas de que usase una falsa tarjeta de autorización elaborada al efecto para ocupar ese tipo de plazas reservadas de aparcamiento. Sin embargo, sigue acusado de prevaricación (abuso de poder para aprobar una resolución injusta a sabiendas) y se enfrenta a quince años de inhabilitación para cargo público. Actualmente, Gómez Prado es concejal y diputado provincial en la Diputación de Pontevedra. El fiscal, además, retiró los cargos contra el actual jefe de la Policía Local de Baiona, Plácido Viéitez.

La acusación pública recalcó que hay pruebas claras e indiscutidas de que la exención de las multas fue firmada por el propio alcalde socialista. «Es una absoluta injusticia», dijo el fiscal, porque el regidor habría incumplido su deber de abstención porque iba a decidir desde su puesto sobre algo en lo que él mismo era el primer interesado.

Alcalde hasta el pasado mes de mayo, Gómez Prado había alegado en el juicio que él firmaba resoluciones mecánicamente y no vio su propia multa. «No nos vale decir que no me enteré de lo que firmaba; una vez puede ser pero no que lea cinco veces el nombre Carlos Gómez Prado y no darse cuenta de que es él», indicó el fiscal. Pero incluso creyendo esa versión, no podría ignorarlo cuando la notificación con la eliminación de la multa le llegó a su domicilio.

El fiscal insistió en que la resolución fue «injusta», porque aparcar en carga y descarga está prohibido. Y, además, lo hizo «a sabiendas» y «en interés propio», por lo que el exalcalde «merece ser inhabilitado para cargo público».

Las modificaciones realizadas por el fiscal eximen al político del delito de falsedad de la tarjeta de autorización de aparcamiento, por el que se enfrentaba a tres años de cárcel y que ahora ha quedado eliminado. El fiscal admite que hay dudas sobre si existió esa tarjeta o no, lo que beneficia al acusado y, en consecuencia, retira la acusación. Razonó que no podía decir que la veintena de agentes que testificaron en el juicio hubiesen mentido o no, según a qué bando perteneciesen, por lo que no tiene sentido deducir testimonio por falso testimonio. Parece más correcto pensar que hay una duda razonable sobre dicha tarjeta.

El abogado del exalcalde recalcó que el regidor se limitaba a firmar electrónicamente por ordenador los decretos que le pasaban sus subordinados. Por tanto, no era que el alcalde escribía en papel y bolígrafo los decretos de su puño y letra sino que lo hacía todo de forma más mecanizada. «Parece como que él ve la multa, se pone en el ordenador y escribe el decreto que la anula, pero no es así», recalcó el letrado. Añadió la defensa que el secretario del Ayuntamiento, que lee previamente los decretos, debería haberle avisado al alcalde de que no las firmase.

La defensa del aún concejal del PSOE considera que no hay delito de prevaricación porque el incumplimiento del deber de abstención afecta a otro precepto y, en todo caso, si hubiese delegado la firma en sus ediles, el resultado habría sido el mismo porque habrían ratificado la retirada de la sanción. Con esto quiso jugar con la idea de que un órgano jurídico puede dictar resoluciones legales aunque no cumpla el deber de abstención si otro tribunal sustituto llega al mismo resultado y la decisión, por tanto, no es injusta, que es el requisito de la prevaricación.