Prisión y orden de alejamiento de sus hijos para el presunto asesino de Baiona

La magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Ángel Rodríguez da Costa, investigado por el crimen que acabó con la vida de su expareja y madre de sus dos hijos, Beatriz Lijó Gesteira, el pasado domingo en Baiona. Como medidas, por seguridad y mientras dure la tramitación de la causa, la jueza le impone la prohibición de comunicarse con sus hijos menores de edad por cualquier medio y de aproximarse a menos de 500 metros de ellos, de su domicilio, lugar de estudio o de cualquier otro lugar en el que se encuentren, según confirmó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Se determinará a lo largo de la instrucción del caso si el detenido está investigado por homicidio o asesinato, en función de si en el crimen concurrieron agravantes como el ensañamiento o la alevosía.

Tras pasar todo el día en dependencias judiciales, Ángel Rodríguez fue trasladado a la cárcel de A Lama, donde estaba previsto que pasase su primera noche en prisión. Fue una jornada larga que arrancó a primera hora con el alta médica que firmó el servicio de psiquiatría del Álvaro Cunqueiro, adonde lo derivó la magistrada en la tarde del miércoles tras un informe forense que advertía que el presunto homicida no estaba en condiciones de prestar declaración. El arrestado, que pasó la noche en el hospital bajo la custodia de la Policía Nacional, fue trasladado de nuevo al juzgado sin siquiera haberse agotado la prórroga de 72 horas de detención que había firmado la jueza el día anterior.

El rápido cambio de situación del detenido sorprendió hasta a su abogado, ya que tanto él como el fiscal y la acusación particular habían apoyado la petición de un ingreso hospitalario al considerar que la expareja y presunto homicida de Beatriz Lijó estaba «en un estado catatónico».

«O informe do Álvaro Cunqueiro di que é consciente do seu entorno e que cambiou en varias ocasións de posición. Non consideran que estea en estado catatónico, polo que se desprende que pode declarar», aclaró su abogado, Saúl Vidal, tras conocer la decisión médica a primera hora de ayer. Ángel Rodríguez da Costa se había negado a hablar y a comer desde el lunes, cuando se presentó en la comisaría de la Policía Nacional de Ourense con la ropa ensangrentada.

El supuesto estado catatónico que los especialistas han descartado choca también con la forma de actuar del presunto homicida desde el mismo día del crimen. Ángel Rodríguez da Costa abandonó Baiona en su propio coche, pero no viajó por la autovía hasta Ourense, sino que realizó el trayecto por carreteras secundarias, según se evidencia en la investigación, ya que el vehículo no fue registrado por ninguna de las cámaras de seguridad de la A-52. Esta maniobra apunta una posible intención de fuga que también le habría facilitado deshacerse del machete o del arma similar que, según la autopsia, se empleó para matar a Beatriz Lijó, así como de su teléfono móvil, desde el que sí llamó a un familiar para avisar de que se iba a suicidar. Se presume que el cuchillo hallado en el lugar del crimen era de Beatriz, que intentó defenderse como pudo.

016

Las llamadas a este teléfono son gratuitas y no quedan registradas en la factura