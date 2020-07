A música de Xabier Díaz encherá Baiona de salitre

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

23/07/2020 05:25 h

Hoxe • 23.00 horas • Parque de A Palma • Gratis • Continúan as actividades culturais programadas polo Concello de Baiona e o seu departamento de cultura dentro do Baiverán 2020, unha programación pensada para todas a idades que anima o verán dos veciños e visitantes ao municipio. O plato forte desta semana chega hoxe co concerto dun dos músicos galegos máis internacionais, Xabier Díaz, acompañado de Adufeiras do Salitre. Díaz trae a Baiona un espectáculo aplaudido dentro e fóra de Galicia no que dez músicos suben ao escenario para ofrecer un poderoso directo. Este concerto é tamén o xeito que o Concello de Baiona ten celebrar este ano o Día de Galicia. Díaz (A Coruña, 1969) ven de publicar o seu cuarto disco, As catedrais silenciadas (Músicas de Salitre, 2020). Todos os espectáculos de Baiverán estarán supervisados por un técnico de prevención que certificará que o espectáculo sexa seguro tanto para os profesionais que actúan como para o público en xeral.