Alarma por la aparición de más de cien aves petroleadas entre la ría de Vigo y Malpica

La Voz de Galicia Mónica Torres

Baiona 05/03/2020 14:04 h

Una insólita situación mantiene en alerta a vecinos, colectivos naturalistas y entidades de distintos puntos de Galicia. Hoy ha dado la alerta la Coordinadora de Mamíferos Marinos (Cemma), con base en Nigrán, quien haciendo uso del registro elaborado por el Grupo Naturalista Hábiat, confirma la localización de al menos un centenar de aves petroleadas a lo largo de la costa gallega.

Las hipótesis apuntan a un gran vertido mar adentro y las asociaciones urgen la implicación de las administraciones con medios. «Se isto pasara en Portugal, xa estaba o exército sobrevoando a zoa. De feito chámannos de Portugal para saber quen está a buscar o posible verquido e non temos resposta», confirma el biólogo Alfredo López, recordando que aunque ellos son especialistas en mamíferos marinos, colaboran en lo necesario ante esta grave alerta medioambiental. De ese más de centenar de aves hay muchas muertas y otras que, gracias a la localización y registro del Grupo Naturalista Hábit, han podido recogerse y enviarse a los centros de recuperación de aves de la Xunta.

El vertido no entiende de especies y el número de aves afectadas va en aumento por lo que el tiempo juega en contra. «Hai álfidos, araos comúns, mascaratos, corvos mariños, algún arao papagaio e incluso gaivotas», informa Alfredo López. «Nós non podemos dicir que é o que esta a pasar pero supoñemos que hai un gran verquido mar adentro nalgún lugar entre Viana do Castelo e Arousa xa que as praias máis afectadas son as que teñen influencia do sur suroeste», señala incidencieno en que «son só especulacións porque nós so temos medios para traballar na costa». Hay aves petroleadas desde Mouás, en Oia, hasta Fisterra.