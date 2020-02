Miles de personas se apuntan a la dieta medieval de Baiona y «se chove, que chova»

0

La Voz de Galicia Mónica Torres

Baiona 29/02/2020 13:53 h

En Baiona no llueve. De momento, pero aún con la amenaza de la borrasca Jorge sobre el horizonte, miles de personas secundan aquello de «y se chove, que chova», porque la oferta de la edición de plata de la Arribada merece la pena. Dan buena cuenta de ello las miles de persoans que a estas horas disfrutan ya del menú medieval por excelencia de la villa: Choripán, Marruños, tarta de sarmiento, pincho moruno, churrasco, tortilla y, este año, con el estreno del Pan do Forno dol Clérigos, una receta rescatada por el obrador de Tupana y el historiador local Ángel Lemos. El mal tiempo ha obligado a suspender el servicio especial de transporte de ría con Nigrán, Vigo y Panxón pero, de momento hay vía libre para acceder a la villa en coche. El Concello ha habilitado un parque de estacionamiento gratuito en Porto do Molle y desde allí, lanzaderas de autobuses con salida cada media hora para facilitar el acceso a la fiesta y la seguridad de vecinos y turistas.No hay un minuto para el aburrimiento. Cada plaza, calle y barrio se ha transformado en un recinto lleno de sorpresas y propuestas para todos los públicos. Los caballos salvajes de A Serra da Groba comparten el protagonismo este año con excepcionales bueyes de pura raza y elegantes y vistosas aves rapaces que se exhiben en el apartado de cetrería. Todos disfrutan como pequeños, aunque son los de menos edad los que más partido le están sacando a la tregua de lluvias porque tienen hata un recinto fortificado de playmobil a su disposición para rememorar la gesta de Pinzón y editar la suya propia. Expectación máxima ante las previsiones del tiempo para las próximas horas ya que a las ocho se pone en escena la represenatción del desembarco del capitán Alonso Pinzón a la Praia Ribeira, hace la friolera de 527 años, bajo la dirección de la actriz Mónica Sueiro