Un muerto y un desaparecido en el naufragio de un pesquero en las Cíes

La Voz de Galicia mónica torres

baiona / la voz 25/02/2020 10:17 h

El naufragio de una embarcación en la que faenaban dos marineros de la O Val Miñor ha teñido de luto su comarca. Salvamento Marítimo de Vigo coordinó el dispositivo de emergencias y el Pesca 1 pudo rescatar ayer el cuerpo sin vida de uno de los ocupantes del Marsua J, pero la noche se cerró sin poder dar con el paradero del patrón. Su barco, perteneciente a la Cofradía A Anunciada de Baiona debía haber regresado a puerto sobre las 13.30 horas tras una noche de faena en busca de lubina.

El propio pósito dio la voz de alarma en cuanto se percataron de que el Marsua J no había vuelto. Tampoco contestaba a las señales de radio y los móviles de los dos marineros parecían estar desconectados. El dispositivo de emergencias se desplegó de inmediato sobre el Parque Nacional de las Islas Cíes, movilizando al Pesca 1, a la embarcación de Salvamar Mirach y a la Guardia Civil. En la cofradía se contenía la respiración cuando llegaron las primeras confirmaciones de la tragedia. Pasadas las cinco de la tarde se localizaba una embarcación que estaba quilla al sol y fue entonces cuando se pararon los relojes. Poco más se tardó en confirmar que se trataba del Marsua J y que no se había localizado a ninguno de los marineros en el barco de pequeño porte. Uno de los pesqueros que se encontraba en la zona había conseguido darle la vuelta, pero no había nadie en la cabina.

No hubo tiempo para digerir la noticia antes de que el Pesca 1 localizara en el agua y rescatara el cuerpo sin vida del baionés José Manuel Freire Leyenda. La patrullera Río Guadalope de la Guardia Civil fue la encargada de trasladar al puerto de Baiona a la víctima, recibida en casa con un profundo silencio solo interrumpido por las lágrimas y el respeto de sus familiares, compañeros y amigos. El alcalde de la villa, Carlos Gómez, confirmó la identidad de la víctima a la vez que anunció dos días de luto oficial. «Todo indica que el barco sufrió un golpe de mar y el marinero tenía un golpe en la cabeza, pero es apresurado aventurar hipótesis», apuntaron tanto el regidor como la patrona mayor, Susana González.

«Era joven, pero un experimentado marinero y mejor persona», destacó la patrona visiblemente emocionada. Ella tampoco quiso aventurar qué pudo pasar e insistió en la profesionalidad de sus compañeros. «El mar era duro, de tres metros, pero ese barco había salido en ocasiones aún más difíciles muchas veces, así que tampoco las condiciones del mar justifican el naufragio», manifestó obligándose como patrona a reponerse para continuar con la búsqueda del marinero aún desaparecido. El patrón del Marsua J es Jorge Emilio Martín Costas.

Las labores de rastreo tuvieron que cancelarse ayer noche por falta de visibilidad. Está previsto que se reanuden hoy a primera hora y, de nuevo bajo la dirección del centro de Salvamento Marítimo de Vigo, se movilizará al Pesca 1 y a la Guardia Civil. «En cuanto haya luz se retomará la búsqueda del patrón. Tenemos que seguir creyendo en los milagros hasta que aparezca Jorge y con esa esperanza vamos a salir a buscarlo», avanzó la patrona mayor sobreponiéndose a una jornada de agotamiento físico y emocional para toda la cofradía baionesa.

«El mar siempre parece calmo en la playa, pero nadie puede saber qué pasó en las Cíes. Es una desgracia terrible y nos esperan horas de incertidumbre, especialmente a la familia de Jorge», señaló el alcalde de Nigrán Juan González. Además de vecinos, los dos comparten afición por el deporte y por las carreras. «Tenemos la respiración contenida esperando una llamada que sabemos es difícil», dijo a última hora el regidor.