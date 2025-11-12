Pablo Méndez, fundador da compañía Pablo Méndez Perfomances: «A idea é ser o Circo do Sol galego»

Pablo Méndez fundou unha compañía de espectáculos que leva o seu nome. MONICA IRAGO

Pablo Méndez (As Neves, 1979), fundador da compañía de espectáculos galega que leva o seu nome, recoñécese como un inconformista de manual. Madrugador compulsivo, este home pegado a un teléfono é capaz de facer dez