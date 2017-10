As Neves recupera el suministro de agua y el teléfono

0

As Neves 20/10/2017 16:19 h

As Neves ha recuperado el suministro de agua, pero está todavía no se puede beber ni se puede cocinar con ella. Al menos los vecinos ya no tienen que acudir a los depósitos instalados en la vía pública. Unos 60 voluntarios siguen repartiendo botellas de agua a domicilio. Las telecomunicaciones se han restaurado en El Centro De la Villa donde los teléfonos fijos vuelven a funcionar y los bancos han reabierto sus puertas.

No obstante sigue habiendo problemas de cobertura con los móviles, porque han ardido dos estaciones repetidoras tampoco funciona bien Internet. El Concello espera que Medio Rural contribuya a la limpieza para evitar que las cenizas sigan siendo arrastradas hacia el río Termes desde el que se bombea el agua. Además sigue faltando alumbrado público en algunas parroquia aunque la infraestructura doméstica ya está restituida y no hay apagones en los domicilios.