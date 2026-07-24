A Caniza hace trasvases diarios de 100.000 litros de agua para compensar el robo del depósito

Ha pasado más de una semana desde que se descubrió, pero lo acontecido con tres millones de litros de agua desaparecidos en A Caniza sigue siendo un misterio. El depósito municipal Porto de Augavella estaba al completo el 12 de junio, pero el 15 no quedaba ni una gota. Toda el agua desapareció de un día para otro sin que nadie supiera nada. El Concello interpuso una denuncia ante la Guardia Civil y comprobó la red buscando fugas o daños, pero no encontró ninguna reseñable. El acta policial indicó que algunos elementos de control de la red de abastecimiento, como las llaves de paso, son accesibles.

El alcalde, Luis Piña, califica esta situación como «algo totalmente anómalo» y solicita que «se esclarezca todo lo ocurrido». El Concello ha tomado medidas para ahorrar agua y se ha visto obligado a realizar trasvases de entre 100.000 y 125.000 litros diarios para evitar realizar cortes de suministro, ya que el depósito es el más grande de la red de abastecimiento. El regidor tampoco confía en volver a llenarlo si no llegan varios días de lluvia.