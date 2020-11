El conductor de un vehículo sin carné fallece al chocar contra un todoterreno en A Cañiza

Los conductores de estos «juguetes» de cuatro ruedas solo pueden guiar por vías urbanas o convencionales

Conocidos como «coches sin carné», no son ni coches y es falso que se manejen sin un permiso de conducir. Los cuadriciclos ligeros, como el que anteayer pilotaba la conductora fallecida en la A-54, son vehículos cuya velocidad máxima por construcción es igual o inferior a 45 kilómetros por hora y cuya tara es igual o inferior a 350 kg. La cilindrada de su motor no supera los 50 centímetros cúbicos si es de explosión. En el resto de motores su potencia máxima es de cuatro caballos.

Permisos para pilotarlo

Para guiar un cuadriciclo ligero se exige la vigencia del permiso de conducción de la clase AM (ciclomotor) y también se puede manejar con los permisos de las clases A1, A2, A y B. Para obtener el permiso AM es necesario aprobar un examen tipo test (de 20 preguntas) y una prueba de dos maniobras en circuito cerrado con un ciclomotor de dos ruedas. En el caso de que el permiso AM se obtenga solo para pilotar cuadriciclos ligeros, y no para conducir ciclomotores de dos ruedas, se piden unos requisitos a mayores.

Seguir leyendo