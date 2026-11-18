Incendio del 30 de julio en A Caniza. BRIF Tabuyo

El 30 de julio del 2025 un gran incendio en A Caniza obligó a la Xunta a confinar siete núcleos de población y a estrenar el sistema Es-Alert para avisar a la población de una emergencia grave. Ahora, más de un año después el trabajo conjunto de agentes ambientales de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (Uifo) de la Consellería de Medio Rural y efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investigan a un vecino del municipio como presunto autor de este incendio y otros fuegos provocados en el 2024 y en el 2025. Se le con un total de nueve, entre ellos, dos registrados en abril y septiembre del año 2024 en la localidad de Crecente, que afectaron a 169 y 267,62 hectáreas, respectivamente. El resto fueron en A Caniza.

La investigación comenzó el 15 de abril de 2024, cuando el personal de la Uifo detectó en el punto de inicio de un incendio forestal un artefacto incendiario casero y con mecha retardante. Posteriormente, en otros cuatro incendios registrados en el mismo entorno, se encontraron dispositivos de las mismas características, correspondiendo además con el mismo patrón de quema y objetivo, «xa que se produciron en zonas próximas aos límites de Terreos Cinexeticamente Ordeados (Tecor)».

Las zonas donde se produjeron los incendios hicieron sospechar a la Uifo y a la Guardia Civil de que la motivación de los incendios estaba vinculada con la caza: «A persoa investigada procuraba iniciar desavinzas entre as persoas cazadoras pertencentes ao Tecor e aquelas das zonas libres, ás que el pertence», explican desde Medio Rural.

En el año 2025 se siguieron encontrando artefactos incendiarios de idénticas características en hasta cuatro incendios forestales. Fue en el incendio de julio de 2025 en el que los agentes de la Uifo capturaron una imagen que reafirmó las sospechas de la investigación. De este modo, la Guardia Civil mantuvo una estrecha vigilancia sobre esta persona hasta el momento de su toma de declaración este martes.

En ese tiempo no se produjeron incendios relevantes en la zona, pero los agentes sí observaron en el hombre conductas nocturnas compatibles con la caza furtiva. El pasado 11 de septiembre una patrulla del Seprona intervino en el vehículo del investigado una carabina del 22, munición y diferente material de despiece. Este miércoles se le ha tomado declaración y las diligencias policiales han sido entregadas en el Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción Plaza número 2 de Ponteareas (Pontevedra) en donde se encuentra abierta la causa.