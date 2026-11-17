El narcosubmarino interceptado en la ría de Aldán, cuando fue izado, en noviembre del 2019. M.MORALEJO

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha sacado a subasta una casa de Vigo que pertenece a un vigués condenado a pagar una multa de 50 millones de euros por su implicación en el caso del narcosubmarino de Aldán en noviembre del 2019. El semisumergible llevaba a bordo tres toneladas de cocaína. La vivienda que sale ahora a subasta está en el barrio de Teis, en Guixar. La subasta judicial ha sido anunciada este martes en el portal del BOE aunque el período de pujas aún no ha comenzado. La autoridad gestora es la Audiencia Provincial. La puja mínima es de 12.000 euros y la vivienda está valorada en 60.000 euros.

El propietario era uno de los cuatro colaboradores en tierra que apoyaron a los tres tripulantes de la embarcación ilegal. La cuadrilla pretendía dar avituallamiento y facilitar la fuga del piloto y sus dos compañeros una vez que fuese descargado el alijo. Dicho implicado poseía un inmueble en Vigo que fue registrado por las autoridades durante la operación y en el que encontraron pruebas del delito. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en la apelación del 2021, le rebajó la multa de 200 millones de euros a 50, lo mismo que a otros dos colaboradores.

Aunque la multa es millonaria, si no se paga, el condenado debe cumplir varios días de privación de libertad. Por otro lado, las autoridades judiciales embargan y subastan los bienes procedentes del narcotráfico, como es este caso.

La vivienda unifamiliar cuenta con una planta segunda y bajo cubierta, destinada a vivienda. Está situada en la Tercera Travesía de Guixar, en Vigo, denominación de Aguieira, en el barrio de Santa Tecla. Ocupa 50 metros cuadrados de superficie en la planta segunda y seis metros cuadrados del bajo cubierta. Se accede por la escalera exterior de acceso. Todo ello forma una sola finca de la superficie de 56 metros cuadrados.