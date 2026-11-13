Un cargamento de «armas fantasma» descubierto en Peinador destapa una red internacional que abastecía a narcos de Canarias

La detención en el aeropuerto a Peinador en octubre del 2025 de un pasajero con una maleta llena de armas de fuego destapó una red internacional que abastecía a narcotraficantes de Canarias. La operación Terminal de la Guardia Civil ha destapado el caso bajo la dirección de un juzgado de Vigo, y deja cuatro detenidos y nueve armas intervenidas. Han colaborado la Europol, Portugal, Francia e Italia.

Todo empezó cuando un pasajero que pretendía volar desde Peinador a Canarias con armas y municiones cuidadosamente ocultas en su equipaje acabó desencadenando una operación internacional contra el tráfico de armamento destinado al narcotráfico. Doce meses después, se ha desarticulado una organización criminal que poseía «armas fantasma», pistolas fabricadas ilegalmente en el extranjero montando distintas piezas y sin número de serie para ocultar su rastro a la policía.

El detenido en Vigo era un mulero canario que había aceptado 3.000 euros por llevar la maleta sin hacer preguntas. La Guardia Civil tiró del hilo y descubrió que la persona que lo había contratado vivía en Canarias y la detuvo. Meses después, los cabecillas fueron arrestados en Fuerteventura y Gomera.

La banda introducía desde la península cargamentos de armas de fuego con destino a las organizaciones de narcotráfico que operan en Canarias, para lo cual se proveían de las pistolas y municiones en el extranjero y se comunicaban entre sí mediante aplicaciones de mensajería encriptadas.

Los agentes decomisaron en total siete pistolas y un revólver, un rifle, un silenciador, 500 cartuchos metálicos de diferentes calibres de arma corta, 15.000 euros en metálico y un kilo de cocaína.