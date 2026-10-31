Interceptada una narcolancha en Mos a bordo de un camión procedente de Portugal

CELE RODRIGUEZ

La Guardia Civil interceptó anoche una narcolancha en Mos, la cual era transportada por un camión procedente de Portugal. El hallazgo se produce la misma semana que aparecieron flotando 49 garrafas de combustible en la ría de Vigo que perdió una petaquera o nave-gasolinera de los narcotraficantes.

La Guardia Civil requisó la embarcación y el camión y los ha depositado en un recinto portuario y aduanero de Vigo. Los agentes han abierto una investigación para averiguar la finalidad de la supuesta narcolancha. Una de las posibilidades es que se trate de una petaquera que salió al mar a abastecer a un narcosubmarino y, finalizada la misión, regresó a base. Otra línea de investigación es que sea una lancha de alta velocidad construida en Portugal y que iba a ser entregada en las Rías Baixas.

Los funcionarios dieron el alto al camión en el cruce con la A-55 por motivos desconocidos y, al registrar la carga, hallaron una lancha con varios motores fueraborda de gran potencia que hacen sospechar que se trata de una narcolancha. La autovía A-55 une Portugal con Vigo, pasando por los polígonos industriales de O Porriño. El transporte había salido en la tarde del viernes desde algún punto de Portugal y, en torno a las nueve de la noche, circulaba en dirección a Vigo, se supone que con rumbo a una nave de almacenaje o hangar ilegal. Ambos vehículos, el camión y la barca rápida con su remolque, fueron confiscados y trasladados al Puerto de Vigo.

La narcolancha, de unos diez metros de eslora, iba cubierta con una lona azul amarrada con cintas naranjas. Llevaba un gran bidón plástico de gasolina con capacidad para más de 200 litros. Estaba encima de una gabarra de seis ruedas con remolque para camiones.

El hallazgo de esta narcolancha desvela el activo tráfico de embarcaciones desde Portugal a Galicia. En unos casos, operarios del área de Vigo fabrican los cascos en naves clandestinas y luego se trasladan por carretera a talleres de Portugal para colocarles los elementos de seguridad y los motores. Por otro, se ha detectado la presencia de lancheros gallegos con gasoil y narcolanchas.

En los últimos diez días se produjeron varios incidentes relacionados con narcolanchas en el Norte de Portugal que podrían tener conexiones gallegas. Por un lado, en Esposende, la GNR halló 1.500 litros de combustible, una narcolancha y dos rifles de asalto soviéticos. Cuatro días después, un pesquero halló frente a Cangas 49 bidones de plástico con casi mil litros de combustible, y aparecieron 17 más en Carnota y 5 en Corrubedo. Todo esto hizo pensar que varias narcolanchas petaqueras estaban abasteciendo con gasoil a un barco-nodriza o un narcosubmarino que navegaba cerca de las costas gallegas cargado con miles de kilos de cocaína. A ello se suma la extraña aparición del cadáver de un náufrago arousano en una playa de Muros, cerca de donde emergieron los bidones, y de la desaparición de dos arousanos, sobre los que nadie ha presentado denuncia.