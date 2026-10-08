Muere en la ría de Vigo el buceador que localizó hace 42 años los pecios de Rande

Imagen del operativo de búsqueda del desaparecido de Redondela

Un familiar encontró este jueves, sobre las doce del mediodía, el cadáver del vecino de Redondela de 65 años al que se buscaba desde la noche del martes en el entorno marítimo de Cedeira. Según pudo avanzar La Voz, el cuerpo apareció cerca de su velero bajo el puente de Rande y fueron los buceadores del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil quienes se encargaron de recuperarlo y trasladarlo hasta la zona del pantalán de Porta Cedeira. Se trata de Edelmiro Martínez Novo, Nené, natural de Vigo y asentado desde hace muchos años en Redondela. Conocido en toda la ría de Vigo (también residió en Cangas) por su afición al mar y su experiencia como buceador, su nombre está ligado a una investigación sobre los galeones de la batalla de Rande que desarrolló durante 18 años junto con Ignacio Iturregui Peña. Ambos localizaron en 1984 trece pecios que atribuyeron a los barcos hundidos en el combate de 1702.

La alarma saltó el martes, cuando un amigo que llevaba desde el lunes sin conseguir contactar con él decidió acercarse a su vivienda, en la parroquia de Cedeira. No lo encontró en casa y tampoco estaba en su lugar habitual la pequeña zódiac que tenía amarrada en un pantalán privado de Porta Cedeira, a escasos metros del inmueble. Era la embarcación auxiliar que utilizaba para llegar hasta su velero.

La neumática apareció junto al velero, de unos cinco metros de eslora. Durante la inspección del barco, según pudo saber La Voz, se localizó un teléfono móvil que podría pertenecer al desaparecido y una prenda de ropa. El amigo había dado aviso al 112 Galicia poco después de las 19.30 horas del martes, al no conseguir localizarlo desde el día anterior.

Salvamento Marítimo coordinó desde entonces un amplio dispositivo de búsqueda que se prolongó durante toda la jornada del miércoles sin resultados. Los buceadores de los GEAS rastrearon los fondos de la zona, mientras embarcaciones de la Guardia Civil y la auxiliar Don Inda de Salvamento Marítimo participaron en las labores por mar. También intervino el helicóptero de rescate Pesca I, del Servicio de Gardacostas de Galicia. En tierra participaron efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local de Redondela. El 112 Galicia alertó asimismo a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de O Baixo Miño y Protección Civil de Redondela por si fuese necesaria su intervención.

Castillo de Rande en Redondela, donde un familiar de Edelmiro Martínez Novo, Nené, encontró su cuerpo en las inmediaciones de su velero

Dieciocho años investigando los galeones de Rande

La relación de Edelmiro Martínez Novo con los fondos de la ría de Vigo se remonta, al menos, a principios de los años ochenta. En 1984 comenzó a realizar inmersiones en la ensenada de San Simón junto con Ignacio Iturregui Peña. Durante los siguientes 18 años, ambos investigaron los restos de los barcos hundidos en la batalla de Rande, librada en octubre de 1702 entre las escuadras franco-española y anglo-holandesa.

Los dos buceadores situaron trece pecios que relacionaron con aquel combate naval. Durante sus inmersiones encontraron también piezas de cerámica, cañones, monedas y pipas de fumar. En 2002 entregaron a la Xunta un documento con los resultados de sus investigaciones y un plano en el que señalaban la ubicación de los hallazgos. Tres años después, en agosto de 2005, La Voz recogía que Martínez Novo e Iturregui acreditaban la titularidad del hallazgo de trece galeones otorgada por la Xunta de Galicia. Ambos se mostraban dispuestos a facilitar las localizaciones para colaborar con un proyecto que permitiese investigar y recuperar los restos.

Martínez Novo había dedicado así buena parte de su vida a explorar los fondos de la ría, especialmente los de la ensenada de San Simón. Desde hacía años residía en Cedeira, junto al mar, y utilizaba habitualmente una pequeña embarcación auxiliar para acceder a su velero.

El hallazgo de su cadáver este jueves pone fin al dispositivo de búsqueda iniciado el martes. Por el momento no han trascendido las circunstancias de su fallecimiento.