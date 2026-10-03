El Estado dará una reparación económica a la familia de Moncho Reboiras 51 años después de su muerte

Asistentes a la jornada sobre memoria democrática celebrada esta semana en la isla de San Simón. Concello de Redondela

El Gobierno realizará una reparación económica a la familia de Moncho Reboiras, el militante nacionalista asesinado por la policía franquista en Ferrol en 1975. El anuncio lo realizó en la isla de San Simón Zoraida Hijosa, directora general de Atención a las Víctimas de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, durante una jornada organizada por el Concello de Redondela y el Consello da Cultura Galega. El encuentro, celebrado bajo el título E agora que? O futuro da Memoria Democrática, reunió en la isla a expertos y representantes de distintas administraciones para abordar la gestión de los lugares vinculados a la represión franquista. El programa oficial confirma la participación de Hijosa en una intervención dedicada a las iniciativas de memoria democrática en torno a la ayuda a las víctimas.

Durante su intervención, según informó posteriormente el Concello de Redondela, se avanzó que el Estado llevará a cabo una reparación económica a la familia de Reboiras. La información municipal difundida no concreta por el momento ni la cuantía ni el procedimiento mediante el que se hará efectiva. La jornada sirvió también para abordar la identificación de víctimas a través del ADN. Hijosa avanzó medidas para facilitar que las familias puedan contrastar sus datos genéticos con los restos recuperados en fosas comunes, con el objetivo de agilizar las identificaciones.

El foro agotó previamente las 60 plazas disponibles, según consta en la convocatoria del Consello da Cultura Galega. La organización destacó además la presencia de público joven y docentes. La cita tuvo también una vertiente política y reivindicativa en torno al futuro de San Simón. Los colectivos memorialistas participantes criticaron la actuación de la Xunta en materia de memoria democrática y la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, reclamó nuevamente que el Concello pueda formar parte de la fundación que gestiona la isla. Rivas defendió además la protección del enclave y recordó que el gobierno local prepara medidas dentro del futuro PXOM para preservar el carácter memorialístico del archipiélago. Según el Concello, más de 6.000 represaliados pasaron por San Simón. Las intervenciones de la jornada fueron grabadas y está previsto que se publiquen próximamente en la página web del Consello da Cultura Galega.

Xosé Manuel Reboiras nació en Dodro en 1950 y falleció el 12 de agosto de 1975 en Ferrol abatido por los disparos de agentes de la Brigada Político Social franquista. Moncho había destacado como sindicalista y político del movimiento nacionalista gallego y estuvo entre los partidarios de crear un movimiento armado.