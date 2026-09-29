El conductor fallecido tras la pelea de tráfico en la A-55 de Mos habría sufrido un infarto

Autovía A-55 a la altura de la salida donde podría haberse producido la pelea M.MORALEJO

El conductor fallecido el domingo tras una pelea de tráfico en la A-55 a la altura de Mos había sufrido un infarto, así se desprende de la autopsia que se le ha realizado al hombre, según ha confirmado la Guardia Civil. La víctima, un camionero de 54 años vecino de A Guarda, perdió la vida el domingo después de sufrir un accidente mientras circulaba por la autovía y tener luego un enfrentamiento con el otro conductor implicado en el siniestro, un hombre de 41 años que fue ayer detenido y quedó en libertad con cargos. Según ha confirmado la Guardia Civil, continúa investigado por un presunto delito de homicidio.

En los informes preliminares tras el suceso se confirmó que las lesiones que había sufrido el fallecido, que perdió la vida ya tras ingresar en el hospital Álvaro Cunqueiro, no eran compatibles con el fallecimiento.

Los hechos sucedieron en la tarde del domingo, sobre las 14.00, cuando ambos implicados circulaban en sentido Vigo por la A-55. Los indicios apuntan a que el problema entre ambos se habría iniciado antes de alcanzar el lugar en el que terminaron deteniéndose, a la altura de la salida que enlaza con las carreteras N-550 y N-120. Fueron otros usuarios de la autovía los que alertaron a los servicios de emergencias de que se estaba produciendo una discusión entre dos conductores. Lo ocurrido desde el primer incidente hasta ese momento es una de las cuestiones que trata de reconstruir la investigación. Una vez detenidos los vehículos se habría producido la agresión.

Los agentes y sanitarios se encontraron un hombre con el rostro ensangrentado que podría haber recibido varios golpes. Fue atendido en el punto y trasladado al hospital vigués, donde falleció posteriormente. El mismo día la Guardia Civil abrió diligencias contra el otro conductor, un vecino de Vigo de 41 años, como presunto autor de un delito de homicidio.