Un detenido por la muerte de un conductor tras una pelea de tráfico en la A-55 a la altura de Mos

La salida 9 de la A-55 en Mos, donde se produjo el accidente de tráfico que terminó con un enfrentamiento M.Moralejo

Un hombre de 52 años murió este domingo después de una pelea con otro conductor en la autovía A-55 Vigo-Tui a la altura de Mos. Ocurrió sobre las dos de la tarde y, según pudo saber La Voz, todo apunta a un incidente de tráfico entre dos vehículos como origen del enfrentamiento. Qué pasó exactamente entre ambos antes de llegar a las manos es una de las cuestiones que intenta aclarar la Guardia Civil. La víctima, natural de Portugal y vecino de A Guarda, salió con vida del lugar y fue trasladada al hospital, donde falleció horas después. Será la autopsia la que determine la causa exacta de la muerte y el alcance de las lesiones que presentaba. Esta mañana la Guardia Civil ha realizado una detención en O Porriño relacionada con el caso, presumiblemente de la otra persona implicada en la discusión, un hombre de 41 años natural de Vigo y que podría ser acusado de un delito de homicidio.

De momento apenas han trascendido detalles sobre cómo comenzó la disputa. Se desconoce también si los dos conductores se conocían o si se encontraron por primera vez en la carretera. Los investigadores intentan reconstruir ahora esos minutos, desde el incidente que habría originado el enfrentamiento hasta la pelea. La zona tiene mucho tráfico y numerosas cámaras, dos circunstancias que pueden facilitar las pesquisas. Habrá que comprobar si alguna de las grabaciones captó a los vehículos o parte de lo sucedido. También el testimonio de conductores que pasaban por allí a esa hora puede ayudar a reconstruir los hechos.

La Guardia Civil mantiene las diligencias abiertas. Por el momento quedan todavía por aclarar tanto el origen concreto de la disputa como lo sucedido durante el enfrentamiento. La muerte se produjo después, ya en el hospital. El resultado de la autopsia será clave para fijar las causas del fallecimiento mientras los agentes tratan de completar el resto del relato de lo sucedido sobre la carretera.