Detenido un tripulante de una narcolancha que intentó entrar en el Miño y encalló en Caminha

La lancha rápida apareció encallada esta madrugada en la playa de Moledo, en Caminha. Radio Vale do Minho

La lancha de alta velocidad que acabó encallada esta madrugada en la playa de Moledo, en Caminha, había intentado previamente entrar en el río Miño y fue detectada en el marco de una investigación por una posible descarga de droga a ambos lados de la frontera. La policía judicial portuguesa reveló este viernes que las pesquisas se desarrollaban en colaboración con la Guardia Civil española y que el único tripulante localizado abandonó la embarcación y trató de huir. Fue perseguido, interceptado y detenido como sospechoso de estar implicado en tráfico de drogas.

La información difundida por el Departamento de Investigación Criminal de Braga de la Policía Judicial permite reconstruir ahora lo ocurrido antes de que la narcolancha apareciese varada en el arenal de Moledo. El hallazgo había movilizado durante la madrugada a las autoridades portuguesas, pero entonces se desconocía cómo había llegado hasta allí y qué había sucedido con sus ocupantes.

La propia Policía Judicial explica que había tenido conocimiento de la posibilidad de que se estuviese preparando la descarga de un cargamento de droga mediante embarcaciones de alta velocidad en algún punto de la costa portuguesa o española al norte de Viana do Castelo. Las pesquisas se desarrollaban, según especifica el comunicado oficial de la PJ, «en estrecha colaboración e intercambio de información con la Guardia Civil de España». En ese contexto, al comienzo de la pasada noche los investigadores avistaron una embarcación de alta velocidad. La lancha trató de entrar en el río Miño, pero sus intentos resultaron fallidos. Cambió entonces de rumbo y navegó hacia el sur hasta alcanzar Moledo, situada en la costa atlántica de Caminha.

La maniobra con la que terminó el recorrido tampoco fue accidental, según la reconstrucción ofrecida por la Policía Judicial. La embarcación fue dirigida deliberadamente hacia la zona de arena de la playa, donde quedó encallada. Inmediatamente después fue abandonada. Los investigadores habían detectado a un único tripulante saliendo de la lancha y pusieron en marcha una persecución. El hombre huyó del lugar para tratar de evitar la actuación policial, según la PJ, pero finalmente fue interceptado. Se trata de un ciudadano extranjero cuya nacionalidad no especifica el comunicado y que fue identificado y detenido bajo sospecha de estar implicado en tráfico de drogas.

La inspección de la embarcación permitió comprobar que no había ningún cargamento de estupefacientes en su interior. La Policía Judicial sí intervino una pequeña cantidad de droga que llevaba consigo el detenido. La investigación deberá determinar ahora qué papel desempeñaba el sospechoso y cuál era la finalidad concreta del recorrido realizado por la embarcación.

La operación permitió además incautar la lancha. La PJ confirma oficialmente que estaba equipada con cuatro motores fueraborda, que tenía el depósito de combustible lleno y que llevaba equipos de comunicaciones.

Las primeras pesquisas conocidas después de que la embarcación apareciese en Moledo apuntan a que los cuatro propulsores son Yamaha F300 V6 4.2L, de 300 caballos cada uno. De confirmarse esa configuración, la potencia conjunta alcanza los 1.200 caballos. El modelo y la potencia de los motores no figuran, sin embargo, entre los datos técnicos facilitados en el comunicado de la Policía Judicial, que únicamente confirma la existencia de los cuatro fueraborda.

Los cuatro motores de 300 caballos que equipan la embarcación, con una potencia conjunta de 1.200. Radio Vale do Minho

El operativo contó también con la participación de la Policía Marítima portuguesa, que prestó apoyo logístico. La embarcación fue posteriormente trasladada desde el arenal hasta las instalaciones policiales. Las primeras informaciones oficiales conocidas durante la mañana ya apuntaban al contexto en el que podía encuadrarse el hallazgo. El capitán del puerto y comandante de la Policía Marítima de Caminha, Fernando Pereira, confirmó a la agencia Lusa que la embarcación «no tiene registro» y que es de un tipo «típicamente asociado al tráfico de estupefacientes». También señaló entonces que no se había encontrado droga a bordo.

La posterior información de la Policía Judicial fue mucho más allá al revelar la investigación previa, la cooperación con la Guardia Civil, los intentos de la lancha de acceder al Miño y la detención de su tripulante.

El sospechoso ya ha sido conducido ante la justicia portuguesa. Según la PJ, compareció para un primer interrogatorio judicial ante el Tribunal Judicial de Caminha y permanece pendiente de la decisión sobre las medidas cautelares que puedan aplicársele.

El caso se produce además poco más de cinco semanas después de otro episodio protagonizado por una embarcación rápida en el mismo municipio portugués. El pasado 4 de agosto, un camión TIR con una lancha en su semirremolque quedó parcialmente metido en las aguas del Miño durante una maniobra para botarla en una rampa de Lanhelas. En aquella ocasión, la embarcación sufrió una avería durante la operación y no llegó a salir a navegar. El camión y la lancha quedaron en la ribera portuguesa del río. Aquel episodio ocurrió, por tanto, en el Miño, mientras que la embarcación localizada esta madrugada terminó en la fachada atlántica de Caminha después de haber intentado precisamente acceder al río.

Entre ambos episodios han transcurrido poco más de cinco semanas. No consta por el momento que las autoridades portuguesas o españolas hayan establecido ninguna relación entre las dos embarcaciones.